Lecco Film Festival. Una grande opportunità per i registi esordienti

La quinta edizione dal 2 al 7 luglio. Presente un’importante novità

Registi e registe esordienti potranno presentare tramite un’open call i propri progetti

ROMA – È in fase di preparazione la quinta edizione del Lecco Film Festival, la quale presenterà un importante novità rispetto agli anni scorsi. È prevista infatti un’open call per registe o registi esordienti, operanti su tutto il territorio nazionale, che potranno presentare i propri progetti attraverso il dialogo con gli operatori del settore e con il pubblico.

Il Lecco Film Fest – organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo e promosso da Confindustria Lecco e Sondrio, dal 2 al 7 luglio, a Lecco, con il titolo “Signora libertà” – offre questa opportunità unica per registe/i esordienti, che abbiano realizzato almeno un cortometraggio a soggetto o documentario o di animazione, autoprodotto e/o prodotto da terzi.

“Nuovi Talenti Lab” – questo il titolo della call – recupera infatti l’approccio del festival di favorire l’incontro tra talento, operatori del settore e pubblico. Uno spazio per il talento, il Lecco Film Fest, che apre al suo interno altri spazi di espressione artistica e favorisce il dialogo tra le diverse componenti del settore cinematografico. L’obiettivo della call è quello di raccogliere, in una prima fase di preselezione, soggetti originali, relativi a lungometraggi d’esordio (a soggetto, documentario di creazione o lungometraggio d’animazione). I soggetti devono riferirsi a lungometraggi a prioritario sfruttamento cinematografico, non saranno ammessi progetti rivolti alla serialità. Agli autori dei soggetti preselezionati Fondazione Ente dello Spettacolo offre: un incontro online dedicato di mentorship con un tutor esperto per sviluppare la presentazione del proprio soggetto; una giornata dedicata di formazione all’interno della programmazione del Lecco Film Fest dove sarà possibile incontrare gli operatori del settore e presentare il proprio progetto a produttori cinematografici; la copertura dei costi di trasferta e ospitalità per le giornate in presenza all’interno del festival.

Mentre, all’autrice/autore del soggetto più meritevole (tra quelli preselezionati) Fondazione Ente dello Spettacolo offre: un incentivo finalizzato allo sviluppo della propria idea , del valore di 2.000,00 euro e visibilità sui canali di comunicazione del Lecco Film Fest e di Fondazione Ente dello Spettacolo.

Le candidature scadono il 3 giugno 2023. Maggiori dettagli e i moduli di candidatura sono disponibili al link: https://bit.ly/NuoviTalentiLab_opencall .

Per ogni ulteriore informazione: nuovitalentilab.leccofilmfest@gmail.com .

QUI PER LA LOCANDINA