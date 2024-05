Calcio play-out. Il Costamasnaga saluta la Promozione

Il Costamasnaga perde lo scontro diretto con il Lesmo

L’anno prossimo i grigiorossi ripartiranno dalla Prima Categoria

COSTAMASNAGA – È arrivata anche l’ultima sentenza del campionato di Promozione 23/24 che includeva ben quattro squadre della provincia di Lecco. Il Costamasnaga dopo una seconda parte di stagione non brillante ha dovuto partecipare ai play-out salvezza per mantenere la categoria.

La vittoria per 2-1 nella gara di andata contro il Lesmo aveva avvicinato i grigiorossi alla salvezza ma, nella gara di ritorno i padroni di casa brianzoli hanno dato tutto e si sono aggiudicati il successo vincendo 2-1. Decisivi i gol di Moroni e Pirola nel primo tempo, gli ospiti hanno accorciato le distanze con Gryka nella ripresa ma non è bastato.

Dato il risultato identico nelle due gare è valso perciò il posizionamento in classifica delle due formazioni. Il Lesmo ha infatti chiuso al 15^ posto, sopra di due punti ai lecchesi. Il cambio in panchina operato a poche giornate dal termine della stagione non ha avuto l’effetto sperato per il Costamasnaga che l’anno prossimo ripartirà quindi dalla Prima Categoria.