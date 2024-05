Calcio Eccellenza. La Brianza Olginatese si salva, il Calolzio retrocede

La Brianza Olginatese vince 1-0 lo scontro salvezza con il Castelleone

Al Calolzio non basta il successo 2-1 contro l’Arcellasco per mantenere la categoria

CALOLZIOCORTE/OLGINATE – Sono arrivati i verdetti definitivi anche nel campionato d’Eccellenza 23/24 per le due squadre lecchesi. Calolziocorte e Brianza Olginatese avevano concluso la regular season rispettivamente al 13^ e 14^ posto quindi, hanno dovuto disputare i playout salvezza per mantenere la categoria.

Nella prima gara sono arrivate due amare sconfitte per entrambe le compagini. Gli amaranto hanno perso 2-0 sul campo dell’Arcellasco e la Brianza Olginatese è caduta 1-0 in casa del Castelleone. Perciò, la gara di ritorno sarebbe stata decisiva per le sorti delle due squadre.

Nel match di ritorno il Calolziocorte di Daniele Perego ha vinto 2-1 in casa contro l’Arcellasco città di Erba ma il successo non è bastato a causa della sconfitta esterna per 2-0. Gli amaranto sono andati in rete con Barillà al 19′ ma, gli ospiti hanno trovato il pareggio nella ripresa con Scaccabarozzi al 62′. I lecchesi hanno trovato anche il gol del vantaggio al 75′ con Del Re ma non è bastato per aggiudicarsi la salvezza.

Gioisce, invece, il versante opposto del lago infatti la Brianza Olginatese ha raccolto l’ultima e fondamentale vittoria della stagione. I ragazzi di Mazzoleni si sono aggiudicati la partita contro il Castellone grazie al gol, al 23′, di Meli che regala ai suoi la salvezza. I bianconeri hanno fatto valere il miglior posizionamento durante la stagione regolare rispetto ai cremonesi che hanno chiuso il girone al terzultimo posto.

Commenta il successo e la salvezza il direttore generale, Fabio Galbusera: “Siamo riusciti a salvarci con grande trepidazione soprattutto nel finale, ma ce lo siamo meritati. Adesso guardiamo al futuro con maggiore serenità e consapevolezza per la prossima stagione sempre in questa categoria”.