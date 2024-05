Calcio Eccellenza. Calolzio e Brianza Olginatese vanno ai play-out

Il Calolziocorte pareggia 1-1 contro l’Offanenghese

La Brianza Olginatese stravince 5-2 contro l’Arcellasco

CALOLZIOCORTE/OLGINATE – Nell’ultima giornata della stagione arrivano due sentenze amare per le squadre lecchesi impegnate nel campionato d’Eccellenza 23/24. Il Calolziocorte di mister Perego, pur arrivando la soglia dei 40 punti stagionali, non riesce ad uscire in extremis dalla zona play-out a causa della vittoria esterna della Soresinese, diretta rivale per la salvezza matematica, sul campo del San Pellegrino ormai retrocesso.

Gli amaranto concludono il campionato al 13^ posto a solo un punto da quello che poteva essere una traguardo straordinario per una stagione iniziata, a dir poco, in salita. Infatti, alla fine del girone di andata i lecchesi avevano ottenuto solamente 11 punti e si trovavano sul fondo della classifica.

Gli innesti nella rosa e un ritrovato spirito di gruppo hanno portato il Calolzio ha conquistare ben 29 punti durante il girone di ritorno. Nella gara di oggi contro l’Offanenghese è arrivato solo un pareggio, per 1-1, che ha definitivamente condannato la formazione del lago allo spareggio salvezza contro la terzultima, l’Arcellasco città di Erba.

Il direttore sportivo, Francesco La Fauci, commenta la situazione attuale: “Un peccato perché la Soresinese ha segnato al 47′ altrimenti saremmo stati matematicamente salvi. Adesso andiamo a giocarci due partite chiave prima ad Erba e poi in casa, dovremo essere bravi a resettare e ripartire subito.”

Mentre, la Brianza Olginatese già certa della partecipazione ai play-out ha vinto fuori-casa proprio contro l’Arcellasco per 5-2. Oggi, in ballo c’era solo il posizionamento nella fase finale, i bianconeri arrivati al 14^ posto affronteranno il Castelleone in un doppio scontro salvezza.

Il direttore generale, Fabio Galbusera, commenta il risultato odierno: “Siamo nei play-out ma già lo sapevamo e per fortuna giocheremo la seconda in casa. Oggi, loro hanno lasciato fuori molti diffidati, e noi siamo andati sul velluto segnando 5 reti. Peccato per la sconfitta della settimana scorsa contro il Giussano, se avessimo anche solo pareggiato saremmo già salvi”.