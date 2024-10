Galbiate: letture dedicate ai bambini presso la biblioteca

Due eventi per stimolare la fantasia dei più piccoli

Appuntamento per domenica 27 e giovedì 31 ottobre

GALBIATE – L’associazione “Leggere per gioco” della biblioteca civica “Giuseppe Panzeri” di Galbiate ha avviato la sua nuova stagione sabato 19 ottobre con l’evento di lettura “QUANTE STORIE!”.

Ora, prosegue la sua proposta di letture ad alta voce, dedicata ai bambini e ai piccolissimi, presso la biblioteca. Un’opportunità per avvicinare i più giovani al mondo della letteratura e stimolare la loro fantasia.

Sono in programma due appuntamenti per il mese di ottobre: domenica 27 alle ore 10, con “Storie piccolissime”, letture dedicate ai bambini dai 18 ai 36 mesi. Inoltre, giovedì 31 ottobre alle ore 21.45 si terrà “Una notte da brividi” (evento su prenotazione via e-mail a leggerepergioco@libero.it), con letture pensate per bambine e bambini dai 5 ai 9 anni.