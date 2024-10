A Mandello partono i corsi di italiano per cittadini stranieri

Un passo importante per l’integrazione culturale e linguistica

Due corsi: uno per il livello base e uno per il livello avanzato

MANDELLO DEL LARIO – L’Assessore all’Istruzione, Doriana Pachera, promuove l’inclusione e l’integrazione culturale organizzando due corsi di italiano dedicati ai cittadini provenienti da paesi terzi. Questi corsi, suddivisi in un livello base e uno avanzato, offrono un’opportunità per apprendere la lingua italiana e facilitare l’accesso ai servizi e alla comunità locale.

Il corso base prenderà avvio oggi, martedì 22 ottobre, segnando un importante passo verso l’integrazione linguistica e sociale. Il corso si svolgerà presso i locali della Scuola Secondaria di I grado A. Volta (scuola media) in via Risorgimento 33, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 14:15 alle 15:45, per un totale di 60 ore. Il termine è previsto per il 27 marzo 2025, salvo eventuali recuperi.

Il corso è completamente gratuito e viene organizzato in collaborazione con Les Cultures, nell’ambito del progetto CoDING – Competenze Digitali e Linguistiche per il Lavoro e l’Integrazione (ID: 4608950). Questo progetto è finanziato dalla Regione Lombardia attraverso il Bando Volontariato 2023-25.

Il corso avanzato inizierà martedì 5 novembre e si svolgerà presso il Centro Diurno (biblioteca) in via Manzoni 44/3. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì, dalle ore 17:30 alle ore 19, per un totale di 50 ore. Il corso si concluderà il 13 marzo 2025 (salvo recuperi). Anche questo corso è completamente gratuito ed è sostenuto dall’Amministrazione Comunale.

Infine, per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare Les Cultures al numero 0341284828. In alternativa, ci si può recare presso lo Sportello Adulti della Biblioteca Comunale E. Carcano, in via Manzoni 44/3 a Mandello del Lario, o telefonare al numero 0341700945.