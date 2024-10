Alessandro Milani rappresenta Forza Italia alla XIX Assemblea di Anci Lombardia

Un impegno per il futuro dei comuni della provincia di Lecco

Milani: “È un onore rappresentare Forza Italia come delegato per i comuni e il territorio della provincia di Lecco”

MONZA – Alessandro Milani, membro della segreteria provinciale di Forza Italia e delegato per l’associazione in Anci per la provincia di Lecco, ha partecipato alla XIX Assemblea di Anci Lombardia, tenutasi presso la suggestiva Villa Reale di Monza. Durante l’assemblea, si sono discussi temi cruciali per lo sviluppo e il futuro dei comuni lombardi, evidenziando l’importanza di una collaborazione efficace tra le istituzioni locali e nazionali per affrontare le sfide attuali e promuovere il benessere delle comunità.

Milani commenta così la sua partecipazione all’Assemblea: “È un onore rappresentare Forza Italia come delegato per i comuni e il territorio della provincia di Lecco. Voglio esprimere la mia gratitudine a Forza Italia, al coordinamento regionale e provinciale di Lecco, in particolare al nostro coordinatore Roberto Gagliardi e a tutto il direttivo lecchese, per avermi affidato questo significativo incarico. Il mio obiettivo è dare voce ai comuni, ai territori e, quindi, ai nostri cittadini, portando avanti istanze, proposte e affrontando le criticità che li riguardano”.

“Anci è, infatti, la casa dei comuni italiani, un vivace laboratorio di idee e un luogo dove le amministrazioni comunali possono trovare risposte concrete. È uno spazio per ascoltare, farsi ascoltare e discutere una vasta gamma di temi che, sia in positivo che purtroppo in negativo, coinvolgono tutti i sindaci e le amministrazioni comunali – continua Milani – In particolare, nella mattinata di sabato, si sono susseguiti interventi significativi al tavolo dei lavori, tra cui quelli del ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, del ministro del Turismo, Daniela Garnero Santanchè, e del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini“.

Sono proseguiti gli interventi del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, del presidente nazionale di ANCI (ad interim), Roberto Pella, del presidente di ANCI Lombardia, Mauro Guerra, e di altri relatori successivi.

In particolare, Milani sottolinea: “Mi ha colpito molto l’intervento del ministro Zangrillo, che ha affrontato temi cruciali per la pubblica amministrazione e per i nostri comuni. Ha parlato dell’importanza del dialogo e della sinergia tra le amministrazioni, del ruolo dei dipendenti comunali, dei concorsi per la pubblica amministrazione e, soprattutto, del tema che sta a cuore a tutti i sindaci, quello dei segretari comunali”.

Inoltre, Milani evidenzia: “Il ministro ha sottolineato l’importanza fondamentale della formazione per tutti i dipendenti comunali, affinché possano essere consapevoli e al passo con i continui cambiamenti della società attuale, pronti a rispondere alle esigenze dei cittadini”.

“Ha anche parlato della necessità di sbloccare i concorsi pubblici per i comuni e di abbreviare le tempistiche concorsuali, in modo da rendere disponibili più posti per nuovi ingressi nella pubblica amministrazione. È fondamentale, poiché oggi il turnover dei dipendenti comunali è significativo ed elevato. Come ha detto Zangrillo, ‘non è vero che siamo troppi o fannulloni’, perché i cittadini hanno bisogno di servizi, risposte ed efficienza” aggiunge Milani.

“I lavori dell’Assemblea si sono conclusi con l’acclamazione del rinnovato presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra, insieme a tutto il direttivo e ai 148 delegati, fissando così l’appuntamento per l’assemblea annuale e nazionale Anci, che quest’anno si svolgerà a Torino il 20, 21 e 22 novembre. Pronti ed entusiasti per le nuove sfide che attendono i Comuni, anche i delegati di Forza Italia saranno presenti” conclude Alessandro Milani.