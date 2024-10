Addio all’architetto Giuseppe Micheli, ex consigliere comunale e assessore

L’Amministrazione comunale ricorda con gratitudine il suo impegno civico

I funerali saranno celebrati giovedì 24 ottobre alle ore 10.45 nella chiesa di San Francesco a Lecco

LECCO – E’ grande il dolore a Lecco per la morte dell‘architetto Giuseppe Micheli all’età di 84 anni. Conosciuto con il soprannome di Peppone, era particolarmente noto e stimato in città anche per il suo impegno nell’amministrazione comunale essendo stato consigliere comunale e assessore tra il 1993 e il 1994.

“Il Comune di Lecco si unisce al cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Micheli, già consigliere comunale e assessore dal mese di giugno del 1993 al mese di ottobre del 1994 – hanno fatto sapere da Palazzo Bovara -. L’Amministrazione comunale ricorda con gratitudine il suo impegno civico ed esprime vicinanza alla sua famiglia”.

Ai funerali, in programma domani, giovedì 24 ottobre alle ore 10.45, nella chiesa di San Francesco d’Assisi a Lecco, sarà presente il Gonfalone del Comune di Lecco. Giuseppe Micheli lascia la moglie Mike, la figlia Marzia con Mirco, la sorella Angela con Enzo, e Andrea e tutti i parenti.