Confindustria Lecco e Sondrio: sostenibilità e innovazione al centro del dialogo

Inizia un nuovo percorso di collaborazione per promuovere la sostenibilità e l’innovazione tra le imprese del territorio

Gruppo tecnico per la Sostenibilità e Gruppo di filiera per le Tecnologie Energetiche

LECCO – Il Gruppo tecnico Sostenibilità di Confindustria Lecco e Sondrio, coordinato da Elena Maria Carla Torri, imprenditrice e membro del Consiglio di Presidenza dell’Associazione con delega su questo tema, ha recentemente tenuto la sua prima riunione.

Questo incontro segna l’inizio delle attività dei Gruppi tecnici e di filiera voluti dal presidente Marco Campanari, che li ha inseriti tra i punti chiave del suo mandato. “Mi auguro che questo tavolo diventi diventi luogo di scambio e messa in comune di idee e buone prassi e che possa supportare sia gli organi associativi sia le imprese associate ad acquisire confidenza su un tema che non tutti, al momento, affrontano in maniera strutturata, dando anche strumenti concreti”.

Elena Maria Carla Torri ha evidenziato: “Molti gli argomenti discussi su di un ambito che per sua natura ha portata estremamente ampia, dalla necessità di favorire lo scambio di opinioni e best practice, all’opportunità di mettere a punto strumenti che affianchino le imprese nell’approcciarlo, alla volontà di contribuire a diffondere una ancora maggiore sensibilità sulla sostenibilità nelle sue diverse declinazioni”.

E poi ha aggiunto: “Fondamentale, dal mio punto di vista, è promuovere un cambio di visione affinché si guardi ai percorsi di sostenibilità non come ad un obbligo, ma come ad un investimento ed un’opportunità per lo sviluppo, anche del business. Un particolare ringraziamento alla Latteria Sociale Valtellina, e al direttore generale Fabio Esposito, che ha ospitato la riunione”.

Inoltre, il Gruppo di filiera Tecnologie per l’Energia di Confindustria Lecco e Sondrio, coordinato dall’imprenditore Enrico Sanguineti, ha svolto nella giornata del 18 ottobre, la sua prima riunione presso la sede dell’Associazione a Lecco.

Enrico Sanguineti ha proposto i temi di partenza in discussione al tavolo: “Sarà interessante valutare assieme l’effettivo ‘peso’ delle imprese della filiera nell’economia del territorio, possibilmente tenendo conto della catena della subfornitura; un ‘peso’ da far eventualmente valere per portare avanti istanze di interesse comune”.

Inoltre, ha aggiunto: “Ci confronteremo su quali siano i punti strategici di interesse più diffusi nella filiera, dove possiamo già individuare in primo piano la cronica difficoltà nel reperire competenze sul territorio, indagheremo in che misura interessano le nostre imprese e ci impegneremo con l’intento di portare un contributo nelle azioni volte a ridurre il mismatch fra domanda e offerta di lavoro”

“Al tema del nucleare dedicheremo particolare attenzione e credo che la presenza al tavolo di alcuni player che stanno ragionando a fondo sulle opportunità ad esso collegate ci aiuterà a mettere a fuoco spunti molto interessanti” ha evidenziato.

Il direttore generale di Confindustria Lecco e Sondrio, Giulio Sirtori, ha aperto l’incontro sottolineando come il programma di mandato del presidente Marco Campanari promuova un nuovo approccio per favorire il confronto tra imprese e il dialogo tra realtà interessate a esplorare temi strategici, in particolare quelli legati alle filiere, come nel caso delle tecnologie per l’energia.

Infine, questa filiera è ben rappresentata nel territorio, con diverse aziende di spicco. Sirtori ha anche evidenziato che lo scopo dei gruppi di lavoro è approfondire gli aspetti che uniscono i partecipanti, valorizzando i contributi provenienti dall’intero sistema Confindustria.