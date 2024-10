La Valletta, controlli con la Polizia locale: recuperati droga, coltelli e auto rubata

Il bilancio di quattro mesi di servizi sul territorio della Polizia locale de La Valletta Brianza

Il sindaco Panzeri: “I pattugliamenti continueranno anche nelle prossime settimane per tutelare la comunità e prevenire comportamenti illeciti”

LA VALLETTA BRIANZA – Diverse dosi di sostanze stupefacenti sequestrate, un’arma bianca rinvenuta e un’auto rubata recuperata dopo un inseguimento di alcuni chilometri. A cui vanno aggiunti i 180 veicoli controllati e le persone identificate, tra cui alcuni gruppetti di giovani soliti stazionare nelle strade del paese durante il fine settimana.

E’ corposo il bilancio dell’attività svolta dalla Polizia locale negli ultimi quattro mesi con particolar riferimento ai servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire la sicurezza stradale e a prevenire situazioni di illegalità.

Dodici le pattuglie impiegate, in questo lasso di tempo, per controlli stradali e quattro quelle che si sono focalizzate sulla sicurezza avvalendosi anche del supporto dell’unità cinofila. Ed è proprio durante questo tipo di controlli che è stato possibile sequestrare diverse dosi di droga e recuperare un grosso coltello da cucina. Non solo. Ma grazie a un inseguimento è stata anche restituita al legittimo proprietario un’auto rubata.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Marco Panzeri, fa sapere che “le pattuglie continueranno anche nelle prossime settimane, in particolare nei fine settimana, per tutelare la comunità e prevenire comportamenti illeciti”.