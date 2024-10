Cisl Monza Brianza Lecco: nuova segreteria per il sindacato inquilini

Danilo Taino eletto segretario generale

“Una crescente parte della popolazione è esclusa dal mercato abitativo”

LECCO – Il direttivo del Sicet Cisl Monza Brianza Lecco si è riunito presso la sede sindacale di Monza, eleggendo Danilo Taino come nuovo segretario generale. In segreteria lo affiancheranno Andrea Massironi e Isidoro Pavesi. Taino porta con sé una lunga carriera sindacale che, dal 1982 a oggi, lo ha visto evolvere da semplice delegato nella società autostrade a ricoprire vari ruoli operativi e politici nella Fit Cisl, il sindacato che rappresenta i lavoratori dei trasporti. Negli ultimi anni, ha inoltre svolto il ruolo di referente organizzativo in Cisl Lombardia.

Nella sua relazione, Danilo Taino ha delineato in modo chiaro e diretto il principale impegno del Sindacato Inquilini per il prossimo periodo: “Quando si parla di casa, si tende spesso a concentrarsi su B&B e sulle soluzioni abitative per studenti che, non trovando posto negli alloggi universitari, devono affrontare affitti insostenibili. Tuttavia, la realtà è che in questo Paese il problema abitativo coinvolge migliaia di persone che non hanno redditi sufficienti per pagare un affitto, o che sono addirittura troppo povere per accedere alle case popolari”.

Taino ha proseguito: “Per noi del Sindacato Inquilini è fondamentale trasformare un problema che sembra individuale ‘io non trovo una casa’ in una questione collettiva ‘noi non troviamo case, noi non riusciamo a pagare per vivere’. Dobbiamo rivendicare il diritto a una casa dignitosa e a un affitto sostenibile. Una larga parte della popolazione sta uscendo dal mercato abitativo, poiché i redditi non aumentano mentre le spese continuano a crescere senza sosta. Come sindacato inquilini, dobbiamo ricompattare questa moltitudine di persone che si sente privata del diritto a una casa, affinché questo diritto venga riconosciuto e affrontato dalla politica e dall’economia”.

“Il contesto in cui operiamo è estremamente difficile” come ha sottolineato il Segretario Generale SICET Lombardia, Leo Spinelli, che questa mattina ha presieduto l’incontro: “I giornali riportano quotidianamente notizie allarmanti sulla crescente povertà, con un aumento della domanda abitativa che coinvolge anche operai e pensionati. Queste persone hanno un reddito, ma non sufficiente per sostenere un affitto”.

Spinelli ha continuato: “Nonostante questa situazione evidente, il tema rimane marginale nel dibattito pubblico e viene raramente affrontato nei programmi elettorali. Mai come in questo momento c’è bisogno di contrattazione sociale, e mai come ora è fondamentale il ruolo del Sicet. Dobbiamo fare pressione sulle istituzioni affinché recuperino e mettano a bando tutte le abitazioni disponibili nel patrimonio pubblico, per rispondere al maggior numero di persone, soprattutto in un periodo caratterizzato da un incremento degli sfratti”.

Un sostegno al nuovo corso arriva dalla Segreteria della Cisl Monza Brianza Lecco. “Riteniamo che il servizio offerto dal Sindacato degli Inquilini sia una componente fondamentale per rispondere alle diverse esigenze dei nostri iscritti” ha dichiarato Annalisa Caron, membro della Segreteria.

“Crediamo fermamente nell’importanza di una presa in carico globale della persona, un obiettivo che può essere raggiunto solo rafforzando la collaborazione con le reti sociali del territorio e, prima ancora, con le categorie sindacali e gli altri servizi interni alla CISL – ha sottolineato Caron – Danilo Taino subentra a Giulio Oreggia, al quale esprimiamo i nostri sinceri ringraziamenti per l’impegno profuso in questi ultimi sette anni”.