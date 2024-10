Lettera. Etta a Gabriella: “La tua forza è contagiosa, sei una forza della natura!”

L’affettuosa lettera di un’amica alla runner lecchese Gabriella Caimi che ha concluso la Maratona di Berlino

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera a firma dell’amica Etta a Gabriella Caimi (Civate Runners – Sky Lario runners) che domenica 29 settembre a concluso la 50^ Maratona di Berlino con il tempo di 4 ore 24 minuti e 41 secondi.

“Cara Gabriella,

La Gabri per tutti e io per te sono semplicemente Etta. La nostra amicizia è nata sui sentieri, correndo l’una accanto all’altra, sempre con il massimo rispetto per i nostri limiti e per quello che ognuna di noi poteva dare in quel momento. Tra noi non servono parole, basta un respiro, un filo di fiato per capirci.

E, domenica 29 settembre, hai compiuto un’impresa straordinaria: partecipare alla Maratona di Berlino, una delle maratone più prestigiose al mondo, nella sua cinquantesima edizione. Sei partita con mille paure, con qualche acciacco, ma senza mai fermarti hai percorso quei lunghi 42 chilometri, un passo dopo l’altro. E sei arrivata al traguardo, sorridendo, con gli occhi che brillavano.

Questa sei tu, Gabri: una persona che sa spingere e sostenere gli altri in modo discreto ma potente allo stesso tempo. La tua forza, quella che hai dimostrato domenica, è contagiosa. Mi hai insegnato che si può arrivare al traguardo, non importa quali siano le difficoltà, basta continuare a camminare, a correre, a credere in sé stessi.

Grazie per avermi ispirato con la tua determinazione e il tuo sorriso. Sei una forza della natura e domenica hai dimostrato ancora una volta di che pasta sei fatta.

Con affetto e ammirazione”.



Etta