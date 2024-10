L’Officina Badoni accoglie l’artista gIANMARIA

Appuntamento a giovedì 24 ottobre alle ore 21

L’artista sarà ospite del programma culturale di E507 Studio

LECCO – La sala conferenze di Officina Badoni a Lecco si prepara ad ospitare l’evento Design Talk* di E507 Studio. Protagonista della serata sarà gIANMARIA, il cantautore vicentino classe 2002. Con album come “Fallirò” e “Mostro”, gIANMARIA ha conquistato il pubblico partecipando a X Factor nel 2021 e gareggiando tra i big a Sanremo 2023 con il brano “Mostro”, dopo aver vinto Sanremo Giovani con “La città che odi”.

A completare il suo percorso artistico, ha recentemente pubblicato il suo primo romanzo, “Stagno”. La serata si preannuncia come un’esperienza ricca di musica, creatività e parole, promettendo di offrire un autentico viaggio nel mondo di un artista in rapida ascesa.

Design Talk* OFF arricchisce il programma culturale di E507 Studio, curato da Prashanth Cattaneo, con eventi collaterali che spaziano oltre il design. Qui, il design si fonde armoniosamente con arte, musica e cultura, creando un’esperienza straordinaria. Inoltre, l’edizione 2024 di Design Talk* è sostenuta da Regione Lombardia.

Il curatore dell’evento, Prashanth Cattaneo, commenta: “gIANMARIA è un artista straordinario. I testi delle sue canzoni sono bellissimi, il suo primo romanzo ‘Stagno’ è forte e potente, lascia un segno. L’abbiamo invitato a Lecco per il primo evento OFF del programma che curo, il ciclo di talk di E507 Studio. E’ un occasione da non perdere. L’artista parlerà del suo lavoro, della vita a Milano e in provincia, della bellezza dell’arte, del valore delle amicizie e di tante altre cose”.

Concludendo, l’ingresso è gratuito con iscrizione obbligatoria tramite questo link.