Solidarität Oktoberfest: evento a sostegno dell’Oncologia dell’Asst Lecco

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Inprimalinea Onlus

In programma giovedì 24 ottobre presso il Varo Loft di Valmadrera

VALMADRERA – L’Associazione Inprimalinea Onlus organizza in collaborazione con il Dipartimento Area Oncologica dell’Asst di Lecco la serata “Solidarïtat Oktoberfest” per raccogliere fondi per il reparto oncologico dell’Ospedale A. Manzoni di Lecco. L’incontro si svolgerà giovedì 24 ottobre alle ore 20 presso Varo Loft in Via Roma n.87 a Valmadrera.

“Un evento conviviale con cibo e birra artigianale, featuring le ospiti Ancilla Oggioni e Beatrice Beltrani in ‘Due con stile’. Questa lettura con degustazione mescola vino, amore, dialetti e risate. Le due attrici, giocando con la lingua italiana e frantumando la sintassi, ci guideranno attraverso un labirinto di dialetti con un divertente cabaret” spiegano dall’Associazione.

L’Associazione Inprimalinea Onlus sostiene da otto anni il Dipartimento Oncologico di Lecco e Merate, raccogliendo fondi su tutto il territorio provinciale. Dal 2020 ad oggi l’associazione ha donato al reparto di oncologia di Lecco: tre letti elettronici; un bagnetto per cellule staminali per il lavaggio prima dei trapianti; un elettrocardiografo per il day hospital oncologico; un elettrocardiografo e due monitor; cinque letti elettrici; quindici poltrone per la sala d’aspetto del DH; una lavapadelle.

Nel 2024, l’Associazione donerà un duodenoscopio per la prevenzione e gestione del tumore al pancreas e completerà l’ambizioso progetto di tinteggiatura del reparto e del day hospital di Lecco.

Marco Trivelli, Direttore Generale di ASST Lecco, afferma: “Desidero ringraziare il presidente Mauro Bolis, che da anni collabora attivamente con l’Associazione Inprimalinea Onlus a favore della nostra azienda, attraverso iniziative congiunte e donazioni. Questi atti di generosità non solo offrono sostegno, ma anche una rinnovata speranza, rendendo il percorso di cura in ospedale più accogliente e confortevole”.

“Queste preziose donazioni rappresentano un supporto fondamentale per il nostro Dipartimento di Area Oncologica di Lecco e Merate. Riflettono un chiaro impegno verso l’umanizzazione delle cure, un valore in cui crediamo fermamente. La transizione da una semplice cura a un autentico prendersi cura è cruciale e si traduce nel benessere dei nostri pazienti oncologici e delle loro famiglie. Questi gesti testimoniano l’affetto e l’attaccamento del territorio ai propri ospedali” commenta Antonio Ardizzoia, Direttore Dipartimento Area Oncologica dell’Asst di Lecco.

Mauro Bolis, Presidente di Inprimalinea Onlus, riferisce: “Solidarität Oktoberfest è l’evento che Inprimalinea Onlus ha ideato per una nuova raccolta fondi a sostegno del Reparto di Oncologia dell’Ospedale Manzoni di Lecco. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa serata”.

Aggiunge, esprimendo la sua gratitudine: “Ringrazio la Asst Lecco, che ci supporta in questa missione di aiuto concreto al Dipartimento Provinciale di Oncologia; l’Azienda Varo della famiglia Rota, che ci ospita in questa splendida sala; e le attrici Ancilla Oggioni e Beatrice Beltrani, che ci accompagneranno con il loro cabaret ‘Due con Stile'”.

Infine, aggiunge: “Desidero ringraziare anche i nostri sponsor e le aziende che hanno fornito il loro prezioso supporto per realizzare questa serata, che spero sarà divertente e evocativa dell’Oktoberfest di Monaco. Gli amici dell’Associazione potranno gustare birra e vini accompagnati da panini tipici, come stinco di maiale, hamburger e torta di mele”.

Inprimalinea Onlus è stata fondata nel 2016 con l’obiettivo di rispondere alle esigenze dei sanitari e dei pazienti del Dipartimento Oncologico dell’Ospedale di Lecco. A supporto di queste esigenze, l’Associazione ha avviato e continua a promuovere molteplici attività. Pur non avendo volontari a causa della sua natura specifica, conta su Soci che si impegnano attivamente a sostenere i suoi obiettivi.

Per raggiungere i suoi obiettivi, Inprimalinea Onlus si avvale principalmente di raccolte fondi, finalizzate a fornire aiuti concreti nell’area Oncologica degli Ospedali di Lecco e Merate. Il suo obiettivo principale è coordinarsi per affrontare le esigenze immediate del Dipartimento Oncologico di Lecco e di Merate, supportando i pazienti seguiti dall’ASST di Lecco.

Nel 2017, l’Associazione è stata premiata dalla Regione Lombardia con il riconoscimento “MAI SOLI” per il suo impegno e la costante presenza in ambito ospedaliero, rispondendo alle prime necessità attraverso eventi e convegni dedicati alla raccolta di fondi per il Dipartimento Oncologico.

Inoltre, ha finanziato la realizzazione di tre libretti: una guida per orientarsi nel mondo delle associazioni dedicate ai malati oncologici, un approfondimento su come affrontare la sessualità in relazione al cancro, e raccolte di storie e riflessioni dei pazienti stessi.

L’attività di Inprimalinea Onlus è possibile grazie alla generosità e alla collaborazione dei suoi associati, sponsor e sostenitori, che svolgono il loro ruolo con competenza e serietà.