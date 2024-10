Merate, disservizi alla guardia medica: la mia esperienza personale

MERATE – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una lettrice in merito a quanto accaduto nel fine settimana quando ha avuto bisogno prima della Guardia medica e poi del Pronto Soccorso dell’ospedale di Merate.

Desidero raccontare una spiacevole esperienza con il sistema sanitario locale.

Sabato 12 ottobre, mi sono recata alla Guardia Medica di Merate per un forte dolore all’orecchio . Il medico di turno non ha eseguito alcun controllo sul orecchio, limitandosi a prescrivermi Brufen e Fluimucil.

Il giorno successivo, domenica 13 ottobre, mi sono recata nuovamente alla Guardia Medica, ma il medico ha dichiarato di non avere un otoscopio per visitarmi, aggiungendo che “la Guardia Medica non è uno studio medico”. A quel punto, sono dovuta andare al Pronto Soccorso, dove ho trovato un altro problema: il sistema informatico non funzionava e il personale era costretto a scrivere tutto a mano.

Mi chiedo: *cosa sta succedendo al sistema sanitario a Merate?*

Cristina B.