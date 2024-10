International Road Race Running Match 10k U23, Konjoneh Maggi bronzo individuale

L’atleta azzurro, a Trieste, ha conquistato anche un argento a squadre

La Master Carmen Piani vince a Caserta il titolo italiano SF60 nei 10km su strada

TRIESTE – La nazionale Under 23 della corsa su strada ha corso nella International Road Race Running Match U23 10k, denominata anche Corsa dei Castelli. 10 nazioni al via (Danimarca, Francia, Inghilterra, Israele, Polonia, Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia, Svizzera e Italia). 4 atleti al femminile e al maschile, per la classifica si teneva conto dei primi tre atleti di ogni nazione.

La classifica finale al maschile vede il successo della Francia con 16 punti di penalità, a solo un punto l’Italia seconda con 17 penalità, chiude il podio l’Inghilterra con 23 penalità. Al femminile l’Inghilterra vince con 14 penalità, con 15 penalità l’Italia è ancora seconda, a concludere il podio la Francia con 31 penalità.

Molto bene gli azzurri anche individualmente: Isabella Caposieno (Bracco Atletica) 2^ con 35’11” e Konjoneh Maggi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 3° con 31’41”. “Se penso che un anno fa mi sono piazzato sesto, è un bel progresso – le parole dell’atleta lecchese -. Devo dire che mi è servita molto la gara della passata stagione, sapevo a cosa andavo incontro”.

Campionato Italiano Individuale e di Società di corsa su strada 10km

A Caserta si è svolto il Campionato Italiano Individuale e di Società di corsa su strada 10km. Al maschile ben 1009 atleti, 227 al femminile. Tra le Master vince Simona Santini (Circolo Minerva Asd) SF40 con 35’59”, al maschile il più veloce è stato Hicham Boufars (Asd International Security) con 30’46”.

Molto bene la lecchese Carmen Piani (Circolo Minerva) capace di vincere il titolo Italiano SF60 con 43’22”. “Campionessa italiana F60 sui 10.000… una stagione cominciata con un terzo posto agli italiani di cross, un secondo alle indoor, un titolo italiano nella mezza maratona e ora nei 10.000 – ha commentato l’atleta di Garlate -. Mi sento molto fortunata a poter gareggiare e fare buoni risultati in diverse specialità alla mia età e in tutto ciò ringrazio di cuore mio marito che mi allena, la mia splendida famiglia, le amiche che mi incoraggiano e la mia società Circolò Minerva che mi supporta”.