Serie C. Aperta la vendita dei biglietti per FeralpiSalò-Lecco

FeralpiSalò-Lecco si gioca domenica 27, ore 17:30, allo stadio Turina di Salò

Il Lecco dopo aver trovato fiducia contro la Pergolettese, ora deve consolidarla nella trasferta di Salò

LECCO – Dopo il ritorno alla vittoria arrivato domenica contro la Pergolettese, il Lecco vuole continuare questo percorso anche in trasferta. La prossima gara sarà, infatti, sull’ostico campo di Salò contro l’altra formazione che come i blucelesti è retrocessa dalla Serie B nella passata stagione: la FeralpiSalò.

La formazione bresciana si trova attualmente all’ottavo posto in classifica a solo una lunghezza di distanza dal Lecco, perciò se si dovesse vincere si potrebbe sorpassarla. E sicuramente non sarebbe l’unica squadra perchè la classifica è molto corta soprattutto ai piani alti. Ritrovata la fiducia, ora Baldini deve rafforzarla e continuare a mantenere alta la concentrazione come si è visto nella partita di domenica scorsa.

I tifosi lecchesi che vogliono seguire il match FeralpiSalò-Lecco, in programma domenica 27 ottobre 2024 alle ore 17:30 allo stadio Lino Turina di Salò, possono acquistare i biglietti, in vendita da martedì 22 ottobre sul circuito VivaTicket e in tutte le rivendite autorizzate .

Il prezzo d’acquisto è di € 10 più diritti di prevendita e commissioni. I biglietti saranno acquistabili fino alle ore 19:00 di sabato 26 ottobre 2024. Il giorno della gara, invece, non è possibile acquistare biglietti per il Settore Ospiti ai botteghini dello stadio.