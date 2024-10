Serie C. Il Lecco torna alla vittoria: 1-0 contro la Pergolettese

Il Lecco esce dall’incubo e ritrova i tre punti in campionato

Al Rigamonti-Ceppi decide la partita la rete di Ionita al 22′

LECCO – Il Lecco torna finalmente a vincere dopo le tre sconfitte consecutive, una soddisfazione sia per la squadra che Baldini che mantiene ben saldo il suo posto sulla panchina bluceleste. Un Lecco di sostanza che ha fatto la partita per tutti i 90 minuti senza mai abbassare la concentrazione.

Infatti, anche dopo il gol di Ionita e soprattutto nella ripresa l’undici lecchese non ha mai smesso di giocare e con grande concentrazione ha mantenuto le giuste distanze tra le linee senza concedere nulla alla Pergolettese che è apparsa scarsa sotto il profilo del gioco.

Mister Baldini per questa importante gara sceglie Dalmasso tra i pali, davanti a lui difesa a quattro con Lepore a destra, Celjak e Battistini centrali, Beghetto sulla sinistre. Centrocampo tre con Ilari mediano affiancato da Frigerio e Ionita, Di Gesù trequartista dietro a Rocco e Sipos. Assenti per squalifica Galeandro e Galli.

Sul fronte opposto Curioni sceglie il 4-3-2-1 con Cordaro in porta, in difesa Tonoli, Stante, Lambrughi, Capoferri; centrocampo a tre con Jaouhari, Arini, Bouabre. Due trequartisti Anelli e Scarsella dietro all’unica punta Parker.

Cronaca

Primi minuti di studio da parte delle due formazioni in cui non mancano le prime incursioni offensive, il Lecco ci prova al 6′: Lepore (L) trova Rocco (L) che si smarca bene e dal limite prova la conclusione che termina di poco alta. La Pergolettese, invece, prova a rendersi pericolosa con dei cross in area ben contenuti dalla difesa bluceleste.

I padroni di casa con un centrocampo rivisitato devono ancora trovare le giuste zone di competenza nei primi 15 minuti perdono troppi palloni e gli ospiti approfittano per ripartire veloce. La partita però si sblocca al 22′: Frigerio (L) mette in mette in mezzo un gran cross dalla destra sul secondo palo su cui arriva Ionita (L) che di testa mette la palla in rete.

La squadra di Curioni fatica a reagire siccome il Lecco è ben disposto in campo. Di Gesù (L) al 33′ ci prova da fuori area ma, la conclusione termina fuori alla destra del portiere Cordaro (P). Mentre, la Pergolettese ci prova di testa con Albertini (P) al 40′ ma, Dalmasso (L) in tuffo allontana.

Un buon Lecco nei primi 45 minuti in cui non ha subito nessun vero pericolo dagli avversari. I blucelesti, quindi, hanno ben gestito il gioco sia prima che dopo il vantaggio, ora la ripresa sarà la prova del nove per la squadra di Baldini infatti, nei secondi 45 minuti il Lecco ha faticato a mantenere la concentrazione sino alla fine.

Secondo Tempo

Nessun cambio in apertura di ripresa per i due allenatori, nei primi dieci minuti il Lecco si limita a contenere gli avversari tenendo bene il campo. La prima conclusione in porta arriva al 63′ con il tiro a distanza ravvicinata di Zuberek (L) ma, Cordato (P) è ben posizionato sul primo palo.

Ci prova ancora la formazione di Baldini al 67′: bel cross di Beghetto (L) dalla sinistra su cui ci arriva Frigerio (L) che al volo cerca la porta, ma la palla esce di poco a lato. Un minuto dopo tentativo di Zuberek (L) che calcia troppo in bocca al portiere avversario. Diverse polemiche al 69′ per un probabile fallo di mano in area della difesa ospite, ma è invece punizione per la Pergolettese.

Ovazione al Rigamonti-Ceppi per l’uscita al 78′ di Ionita e l’ingresso del neo acquisto Billong. Il Lecco gestisce e prova a pungere nei minuti di recupero con Battisitni (L) che di testa manda il pallone poco alto sulla traversa.

Il Lecco torna a vincere tra le mura amiche del Rigamonti-Ceppi scrollandosi di dosso il peso delle tre sconfitte consecutive. Certo non è stato un Lecco delle meraviglie ma di pura sostanza, probabilmente ciò che serve davvero in un campionato duro come quello dalla C.

Tabellino

LECCO (4-3-1-2): Dalmasso; Lepore, Celjak, Battistini, Beghetto; Ionita (78′ Kritta), Ilari, Frigerio (78′ Billong); Di Gesù (66′ Dore); Sipos, Rocco (57′ Zuberek). All. Baldini

PERGOLETTESE (4-3-2-1): Cordaro; Tonoli, Stante, Lambrughi (87′ Sartori), Capoferri; Jaouhari (59′ Schiavini), Arini, Scarsella; Albertini, Buabre (59′ Anelli); Parker. All. Curioni.

Marcatori: 22′ Ionita (L)

Arbitro: Cianci di Carrara affiancato Pelosi di Ercolano e Romaniello di Napoli. Quarto uomo Maresca di Napoli

Ammoniti: Beghetto (L), Lepore (L), Billong (L), Dore (L)

Espulsi:

Classifica



Padova 25

Vicenza 21

Alcione Milano 19

Lumezzane 18

Renate 18

Atalante U23 17

Lecco 15

Novara 15

FeralpiSalò 15

Trento 14

Albinoleffe 13

Virtus Verona 12

Pro Patria 12

Giana Erminio 11

Pro Vercelli 11

Caldiero Terme 10

Union Clodiense 7

Pergolettese 6

Triestina 4

Arzignano 4