Serie C. Baldini pre Lecco-Pergolettese: “Voglio una squadra determinata”

Il Lecco affronta la Pergolettese al Rigamonti-Ceppi: vincere per uscire dalla crisi

Baldini: “Possibile esonero? Mi concentro sul lavoro”

LECCO – “Mi aspetto delle risposte dalla squadra, tante nostre difficoltà sono state dovute alla mancanza di concentrazione. Se non mettiamo la dovuta determinazione, in questa categoria tutto diventa complicato.” Queste le prime parole di mister Baldini nella conferenza stampa alla vigilia di Lecco-Pergolettese che si giocherà domenica al Rigamonti-Ceppi alle 12:30.

Il tecnico analizza brevemente anche l’eventualità che se non vincesse potrebbe lasciare Lecco: “Settimana difficile, ma mi sto concentrando sul lavoro. So benissimo che se si perde possa essere esonerato, fa parte di questo mestiere, la vivo immergendomi nel lavoro. Non è la prima volta che mi capita, ma c’è ancora la volontà di cambiare le cose, io ho focalizzato la mia attenzione su come il Lecco affronterà la Pergolettese”.

Il Lecco che dovrà scendere in campo domenica dovrà essere: “Una squadra determinata con la voglia di vincere partendo da ciò che abbiamo fatto in questi mesi di lavoro, dalle nostre certezze. È stato difficile preparare la partita contro la Pergolettese perchè hanno appena cambiato allenatore la scorsa settimana ed è cambiato tanto nell’ultima partita”.

“Ma sono molto più concentrato sulla nostra di squadra che sugli avversari. Devo ancora sciogliere i miei dubbi ed ho ancora due allenamenti per farlo. Non penso sarà una partita senza alcuna difficoltà, ma la questione è come si reagisce a questi momenti di difficoltà. Il recupero di Ionita può darci una grossa mano sotto questo punto di vista.”

Baldini parla anche del livello della rosa del Lecco: “Abbiamo giocatori che hanno tanta esperienza, anche in categorie superiori, ma non riescono a metterla in pratica sul campo. Contro la Pro Patria abbiamo mancato a livello di attenzione, i più esperti devono guidare i propri compagni e capire come gestire la partita, soprattutto se siamo in vantaggio.”

Infine, l’allenatore bluceleste fa la conta dei disponibili: “Si sta un po’ svuotando l’infermeria, anche se Zuberek non è rientrato benissimo dalla nazionale. Frigerio non ha ancora fatto un allenamento completo con la squadra. Furlan deve ancora rimettersi. Galli e Galeandro non ci saranno per squalifica. Abbiamo recuperato Di Gesù e Ionita, tra oggi e domani valuterò tutti, anche Billong se sarà nella condizione giusta per affrontare la partita di domenica.”