Serie C. Il Lecco al lavoro verso la Pergolettese: l’obiettivo è vincere

La squadra ha iniziato il percorso di avvicinamento al fondamentale match di domenica

Recuperati Lepore e Beghetto, allenamento a parte per Frigerio e Ionita

LECCO – Oggi si è svolto il primo allenamento aperto alla stampa della gestione Baldini. La Calcio Lecco è attesa dalla partita interna contro la Pergolettese domenica al Rigamonti-Ceppi dove sarà chiamata a dare una risposta concreta sul campo dopo le tre sconfitte subite nelle ultime partite.

I blucelesti hanno iniziato l’allenamento in gruppo con un riscaldamento muscolare, seguito da una partitella finalizzata alla gestione del possesso palla. Poi il gruppo si è diviso per giocare mini gare per ottimizzare il dinamismo sul breve ed infine una partita per sviluppare le indicazioni del tecnico a campo largo.

Gli unici assenti giustificati erano Marrone, infortunato, e Zuberek che nel pomeriggio ha disputato la seconda partita con la Polonia U20. Frigerio si è allenato a parte, mentre Ionita ha eseguito solo uno scarico in palestra essendo tornato solo ieri dagli impegni con la sua Moldavia. Infine, Billong sta già entrando dei meccanismi di gioco dell’allenatore toscano.

Gli altri giocatori sono sembrati essere in buona condizione, infatti anche Lepore e Beghetto che hanno recuperato dai rispettivi infortuni hanno svolto tutta la sessione. Sensazioni positive, quindi, per mister Baldini che può contare su quasi tutta la rosa del Lecco in vista dell’impegno di domenica contro la Pergolettese, eccezion fatta per Galli e Galeandro squalificati. Partita chiave per gli obiettivi del Lecco e del suo staff.