Spartan race. Andrea Rusconi ancora sul podio

Secondo posto nella Spartan Southern Series

“Felice per la seconda posizione, ho dato il massimo”

LECCO – Ennesima prestazione di livello per il trentasettenne galbiatese Andrea Rusconi nel circuito delle Spartan Race. L’ex cestista, che da qualche anno si sta dedicando a questa disciplina, ha chiuso al secondo posto il trittico di care “Spartan Southern Series”.

Al termine delle prime due gare Rusconi è al secondo posto della classifica nell’age-group 35/39, a un solo punto dal primo classificato. Lo scorso fine settimana a Malta – nella “Spartan Malta Super” – il galbiatese si è giocato il titolo con Nelson Sao Martinho. La gara si è svolta nel parco Ta’ Qali.

Rusconi si è dimostrato in piena forma nei dieci chilometri del percorso, guidando a lungo la gara. Un errore al balance beam lo costringe al penalty loop. Il lecchese cavallerescamente non approfitta di un errore del percorso del suo avversario, che dimostra di avere poi più benzina nel serbatoio e arriva per primo al traguardo; il galbiatese arriva secondo a quaranta secondi di distacco e secondo anche nella classifica generale, dietro all’atleta portoghese.

“Alla fine mi resta un po’ di amaro in bocca ma felice per la seconda posizione nella gara e anche nel campionato , ma non ho rimpianti, ho dato il massimo e chiuso con la coscienza a posto” dichiara Rusconi a fine gara.