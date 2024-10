Palazzo Pirelli: evento del Garante regionale sui diritti dei giovani

Si è tenuta la giornata finale del progetto “Riuscire ad esserci”

Conclusione del tour del Garante con visite a diversi istituti lombardi, incluso il “Bertacchi” di Lecco

MILANO – Il progetto “Riuscire ad esserci” si propone di formare una nuova generazione consapevole e attiva nei confronti dei diritti, creando un dialogo tra i giovani e le istituzioni. Attraverso questo programma, i ragazzi non solo imparano a conoscere e difendere i propri diritti, ma anche a rispettare quelli degli altri.

Al contempo, le istituzioni vengono incoraggiate ad ascoltare le esigenze e le richieste dei giovani. Promosso dal Garante regionale per Minori e Fragilità in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, il progetto rappresenta un passo significativo verso una società più inclusiva e giusta.

In occasione della Giornata mondiale dell’ascolto, Palazzo Pirelli ha ospitato l’incontro conclusivo in cui sono stati presentati gli elaborati realizzati durante l’anno scolastico appena trascorso.

Questo evento ha concluso il tour del Garante, che ha visitato vari istituti scolastici lombardi, tra cui il “Luigi Cremona” di Milano, il “Secco Suardo” di Bergamo, il “De André” di Brescia, il “Ciceri” di Como, il “Torriani” di Cremona, il “Bertacchi” di Lecco, l'”Einaudi” di Lodi, il “Fermi” di Mantova, il “Ferrari” di Monza, il “Luigi Cremona” di Pavia, il “Polo Liceale” di Sondrio e il “Ferraris” di Varese.

Riccardo Bettiga, Garante regionale per i Minori e le Fragilità, ha spiegato: “Il nostro intento era quello di far capire l’importanza dei diritti, conoscerli e rispettarli, chiedendo alle istituzioni di esserne promotrici e di assicurarne il mantenimento”.

Successivamente, Bettiga ha sottolineato: “È fondamentale che le istituzioni, la scuola e il sistema sociale siano sempre pronti ad ascoltare i ragazzi e aperti ad accogliere le loro legittime richieste di tutela dei diritti. I diritti non possono essere dati per scontati, il loro rispetto e la loro salvaguardia devono diventare un impegno collettivo”.

In un Auditorium Gaber affollato di studenti, i lavori della mattinata, moderati da Moira Fié dell’Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia, hanno presentato le iniziative implementate nei vari istituti scolastici, evidenziando l’impatto e i cambiamenti introdotti riguardo alla partecipazione attiva, all’inclusione e all’educazione civica.

Tra i partecipanti, anche Luciana Volta, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia, che ha interagito con gli studenti e ha sottolineato come “la conoscenza dei diritti contribuisca a costruire il rispetto reciproco, un valore fondamentale per la collettività”.

Al termine dei lavori, si è svolto un coinvolgente sipario formativo condotto da Gabrielle Fellus, Presidente dell’Associazione “I Respect – la cultura del rispetto”.