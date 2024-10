Editoria. Lodovica Cima, un’editrice da Pelledoca

“Compleanno” al teatro Parenti per la casa editrice della lecchese

Si festeggiano i cento libri pubblicati in sette anni di vita

LECCO – La lecchese Lodovica Cima è una delle scrittrici più apprezzate del panorama nazionale a livello di infanzia e adolescenza, con oltre un centinaio di libri scritti e pubblicati con le maggiori casi editrici italiane.

Sette anni fa, insieme a Susanna Busnelli e Andrea Camerana, Cima ha fondato una casa editrice indipendente dedicata a un filone molto particolare, la letteratura “da brivido” per bambini e ragazzi. È così che è nata Palledoca editore, casa editrice che festeggerà sabato 26 ottobre il centesimo libro pubblicato.

Per celebrare un traguardo così importante è stato scelto un luogo altrettanto importante, il teatro Franco Parenti di Milano, che la stessa Cima definisce “un polmone meraviglioso di questa città”. L’iniziativa si intitola “Una giornata da Pelledoca”.

“L’evento di sabato prossimo è dedicato alle famiglie e anche a chi si interessa di letteratura per l’infanzia. Alla mattina avremo dei laboratori, al pomeriggio approfondimenti sulla paura e su come raccontarla” dichiara.

Il programma prevede dalle 10 alle 12 laboratori per bambini dai sei anni. Al pomeriggio, oltre a due sessioni di letture animate – alle 14.30 e alle 16.30 – ci saranno anche due tavole rotonde nel meraviglioso spazio del Café Rouge.

“Alle 14.30 si parlerà di paura nelle storie, alle 16.30 avremo un confronto tra editor. Oltre a me ci sarà Cristina Marasti di Iperborea – conclude Cima – il tema sarà “La scrittura per ragazzi dai cliché italiani alle aperture nordiche”. Noi siamo un po’ troppo schiavi della pedagogia, mentre altrove le storie sono molto più strampalate, si pensi come esempio a Pippi Calzelunghe”.

Alle 18 avverrà poi la premiazione del concorso di scrittura poliziesca “Oca, che giallo!” e mezz’ora più tardi il reading di Lorenzo Piccolo sul romanzo “Maledetto Shakespeare”, edito da Palledoca, alla presenza dell’autore Francesco Bedini. La giornata terminerà con un aperitivo conviviale.

Il programma si può trovare qui.

