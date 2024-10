Calcio Lecco. La squadra bluceleste ospite della Casa della Carità

Una delegazione della Calcio Lecco ha visitato il centro Caritas di via San Nicolò

I blucelesti hanno donato la terza maglia granata

LECCO – Nella mattinata di oggi una delegazione della Calcio Lecco, insieme ai membri della società e dello staff tecnico, si è recata presso la Caritas Ambrosiana di via San Nicolò. Una visita in cui i ragazzi hanno ascoltato la segretaria Simona Perossi che ha presentato i servizi che offre la Casa della Carità in città.

Inoltre, i blucelesti hanno assistito alla testimonianza di Jean-Jacques, ragazzo originario del Gambia, che ha raccontato la sua storia di persecuzione, di fuga e poi di salvezza con l’approdo in Italia.

La squadra ha, infine, regalato un quadro con la terza maglia ufficiale della attuale stagione in corso. Una bella iniziativa della Calcio Lecco in collaborazione con una delle realtà più attive della città per la sua capacità di offrire risposte concrete ai bisogni del territorio come il Centro di Ascolto, la mensa dei poveri e il rifugio notturno al fine di accogliere le persone ed assistere che più hanno bisogno.