Uoei Lecco: incontro con Marta Poretti, avventure e passioni in montagna

Appuntamento venerdì 25 ottobre alle ore 21

Esperienze e storie che esplorano il mondo dello sport e oltre

LECCO – La Uoei Lecco aprirà le sue porte a una serata con Marta Poretti, atleta multidisciplinare di spicco. Durante l’evento, Marta porterà il pubblico in un viaggio attraverso le sue avventure di corsa, condividendo esperienze e storie che abbracciano il mondo dello sport e oltre. Un’occasione per gli appassionati di sport e avventure.

Nata a Varese, Marta ha iniziato a esplorare la montagna sin da piccola, accompagnata dai genitori, trasformando quella passione in un amore profondo. Ha vissuto la montagna in tutte le sue sfaccettature: dallo sci alla mountain bike, dall’ascesa delle grandi vette all’arrampicata sportiva, fino a dedicarsi con entusiasmo al mondo delle competizioni.

Le sue competizioni l’hanno portata in tutto il mondo, in luoghi spesso estremi come l’Alaska, dove ha partecipato e vinto l’Iditarod Trail, e il deserto del Gobi, dove si è classificata come prima donna all’Ultra Gobi, stabilendo anche un nuovo record orario.

“Negli ultimi anni, è diventata una delle organizzatrici dell’Utlac, l’Ultra Trail del Lago di Como, che non solo è ormai una classica del settore, ma sta anche contribuendo a far conoscere il nostro territorio come una meta sia turistica che sportiva” spiegano da Uoei Lecco.

L’evento si svolgerà venerdì 25 ottobre alle ore 21. Inoltre, la sede UOEI è aperta ogni martedì e venerdì sera alle 21, in corso Promessi Sposi 23/N a Lecco, per chiunque desideri ulteriori informazioni o voglia unirsi al gruppo.