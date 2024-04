A Lariofiere ha aperto i battenti la 23^ edizione di Agrinatura

Si è aperta oggi a Lariofiere la tre giorni dedicata alla filiera agricola e zootecnica

L’edizione numero 23 proseguirà fino a mercoledì 1° maggio: attese 30mila persone

ERBA – E’ stata inaugurata questa mattina, 28 aprile, la 23^ edizione di Agrinatura, l’evento annuale dedicato alla valorizzazione della filiera agricola, forestale, zootecnica e alla promozione del turismo rurale e del patrimonio naturalistico e ambientale. I temi principali dell’evento quest’anno toccano la difesa della biodiversità e la costruzione di reti territoriali che uniscono maggiormente gli operatori agricoli.

A Lariofiere sono presenti più di 170 espositori provenienti da 14 regione italiane che proporranno nei tre giorni di fiera seminari, laboratori, degustazioni e giochi educativi per i piccoli. Sono presenti più di 100 stand di produzioni agricole e nel padiglione principale ci sono sia animali da pascolo che da cortile per immergersi ancora di più nella natura.

Ad inaugurare l’edizione 2024 di Lariofiere sono stati il presidente di Lariofiere Fabio Dadati e i diversi rappresentati istituzionali del territorio tra cui: l’assessore del Comune di Erba, Alessio Nava, l’assessore regionale Alessandro Fermi, i consiglieri regionali Marisa Cesana, Angelo Orsenigo e Giacomo Zamperini, il consigliere provinciale lecchese Carlo Malugani e il presidente di Coldiretti Como-Lecco Fortunato Trezzi.

L’assessore Nava prende subito la parola: “Sono molto felice di essere qui con voi all’inaugurazione di una fiera che, anno dopo anno, sta diventando sempre più importante per la città. Vedo sempre più giovani che si avvicinano alla natura e all’agricoltura: questo è un ottimo segnale per il futuro”.

I saluti istituzionali procedono con la rappresentante del presidente della provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca: “Siamo contenti per un evento che valorizza così tanto il nostro territorio. Agrinatura è una fiera importante che mette a confronto le associazioni, gli agricoltori e noi consumatori”.

Anche per Fortunato Trezzi: “La tre giorni di fiera sarà molto importante per la valorizzazione territorio ma, c’è anche un’altra iniziativa a cui tutti siamo chiamati a partecipare. Si tratta della raccolta di firme per promuovere a livello europeo l’obbligo dell’indicazione di origine del prodotto agricolo al fine di rispettare il lavoro che ogni giorno gli agricoltori fanno.”

Infine, prende la parola Alessandro Fermi che porta i saluti del presidente Fontana: “Agrinatura è una delle fiere più belle che abbiamo a livello lombardo. Faccio un richiamo alle istituzioni che devono avere sempre maggiore attenzione verso il comparto agricolo che è parte della nostra tradizione identitaria. L’altro aspetto è rivolto a tutti, l’invito è a prestare maggiore attenzione all’etichettatura quando compriamo un prodotto, solo in questo modo si può dare importanza a tutta la filiera del prodotto come si farà in questa tre giorni di fiera qui ad Erba”.

