Calcio Lecco. Malgrati: “Prestazione incredibile, troppi errori sotto porta”

Al Rigamonti-Ceppi il Lecco perde 1-0 contro la Sampdoria

Malgrati: “Cornice di pubblico emozionante”

LECCO – “Quando crei tanto e sbagli tanto è difficile vincere le partite. Per settanta minuti abbiamo fatto una partita incredibile”. Queste le prime parole di Andrea Malgrati dopo la gara casalinga del Lecco contro la Sampdoria terminata 1-0 a favore degli ospiti blucerchiati.

“Non so quante palle gol abbiamo sbagliato – commenta il mister – inutile colpevolizzare i singoli. Sono episodi che ci perseguitano, poi con un uomo in meno si fa fatica e siamo andati in difficoltà. Oggi, però, i ragazzi hanno fatto una prestazione eccellente ed importante per una squadra già retrocessa”.

Malgrati parla delle scelte diverse nella formazione del Lecco avendo inserito Parigini dal primo minuto per Crociata: “Gioca chi sta bene, Giovanni arrivava da una partita difficile ed era giusto farlo riposare, Vittorio è ragazzo eccezionale con grandi qualità ed ha fatto una grande prestazione”.

Invece sull’inserimento in corso di Guglielmotti: “Purtroppo con questo modulo è molto penalizzato perché non rispecchia le sue capacità organiche, tecniche e il suo modo di stare in campo. Fa quindi fatica a trovare distanze e misure ma, si è sempre speso in allenamento senza dire una parola, sto vedendo che sta facendo cose nuove durante la settimana e io così ho vinto”.

Infine, il mister parla anche del periodo no di Ionita dicendo che: “Penso che sia fisiologico, dalla Serie A alla Terza Categoria si possono avere delle giornate no o proprio dei periodi. Oggi è stata data una risposta incredibile e per questo non sono preoccupato: non volevo rivedere la squadra di Parma, perché non siamo quelli pur con tutti i nostri limiti anche se la retrocessione ce la siamo meritati. Mi sono però molto emozionato dalla cornice di oggi, il pubblico è stato eccezionale su entrambi i fronti”.