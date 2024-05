60° Cai Calco. Una serata dedicata alla cultura dell’ambiente montano

L’incontro è in programma per venerdì 3 maggio

Sarà presente Mariangela Riva, operatore naturalistico

CALCO – Le iniziative della rassegna celebrativa dei sessant’anni dei Cai Calco “Sessant’anni e non sentirli“, continuano presso la sede del Cai di Via Indipendenza numero 17 a Calco. Il prossimo appuntamento è per venerdì 3 maggio alle ore 21 con una serata dal titolo “La cultura dell’ambiente montano: conoscenza e tutela” a cura di Mariangela Riva, operatore naturalistico, culturale e operatore Tutela Ambiente Montano del Cai.

La frequentazione della montagna richiede un’attenta conoscenza dell’ambiente montano, al fine di garantire un’esperienza sicura e rispettosa dell’ecosistema. Durante la serata verrà approfondito questo tema, fornendo ai partecipanti gli strumenti necessari per una fruizione consapevole della montagna.

Mariangela Riva, condividerà la sua conoscenza e la sua esperienza, illustrando i diversi aspetti dell’ambiente montano, dalla flora alla fauna, dalla geologia al clima. Parlerà anche dell’importanza della tutela dell’ambiente montano e delle azioni concrete che possono essere messe in atto per preservarlo.