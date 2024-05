Malgrate: ecco i candidati a sostegno di Aldo Maggi Sindaco

La squadra di Malgrate per Tutti, presto la presentazione del programma

“Sono orgoglioso di questa lista perché è una vera lista civica al servizio del cittadino”

MALGRATE – Competenza, energia, rinnovamento: sono queste le tre parole che contraddistinguono la lista dei candidati di Malgrate per Tutti che il prossimo 8 e 9 giugno 2024 sosterranno la figura di Aldo Maggi candidato a sindaco di Malgrate.

Una lista d’esperienza, in continuità con i vent’anni di buon governo del paese, ed erede della concretezza delle giunte di Gianni Codega e Flavio Polano. Una lista fresca, con un’età media di 45 anni, e che è stata capace di rigenerarsi: su 13 candidati, compreso il candidato Sindaco, solo 5 arrivano dall’esperienza amministrativa nata dalle elezioni del 2019. Una lista rappresentativa dei diversi rioni, dei differenti ambienti e delle tante sensibilità che arricchiscono Malgrate.

Ecco, di seguito, la composizione della lista a supporto del candidato Sindaco Aldo Maggi:

Amadei Annamaria , 68 anni, mamma e nonna, parrucchiera con 50 anni di attività nel rione Fabusa. Volontaria comunale, è membro del Consiglio direttivo del G.E. Amici della Croce di Pian Sciresa. È stata sposata con Innocente Vassena, compianto Vicesindaco di Malgrate.

Ballabani Michele, 32 anni, consigliere comunale uscente. Geometra, è consulente tecnico.

Cipriano Sara, 33 anni, ingegnere edile-architetto, è Assessore uscente con delega a servizi sociali e famiglia, ambiente e verde, urbanistica e edilizia, mobilità e viabilità, digitalizzazione.

Frisco Chiara, 39 anni, laureata in comunicazione interculturale per l'impresa, lavora nel campo del turismo. Vive da sempre a Malgrate, dove abita con il suo compagno e i due figli.

Furia Sergio, 48 anni, sposato e con una figlia. Impiegato presso le Poste, risiede al Porto.

Garavelli Angelo, 58 anni, sposato e padre di due figli, già Consigliere e Capogruppo, è Assessore uscente con delega a istruzione e educazione, sport e giovani, attività produttive, eventi e protezione civile. Da 38 anni lavora nel campo delle spedizioni internazionali.

Grassi Nicola, 41 anni, consigliere comunale uscente. È impiegato presso Acinque energia.

Maiellaro Paolo, 61 anni, storico calzolaio di Malgrate, è sposato con Bruna.

Marabese Marco Rodolfo, 41 anni, sposato e padre di due figli. Manager nel campo dell'innovazione digital, è Consigliere dell'Associazione Casa dei Bambini (Asilo di Malgrate) e promotore d'iniziative che tutelano e valorizzano le persone nello spettro autistico.

Oreggia Mattia, 25 anni, laureato in giurisprudenza, è praticante avvocato presso la Regione Lombardia. Già attivo in diverse attività di volontariato (oratorio e polisportiva), è in procinto di diventare membro attivo della futura sezione della Protezione Civile di Malgrate.

Rauti Rossana, 38 anni, figlia dell'ex Assessore Floro Rauti. Ragioniera, è impiegata e delegata sindacale per la CGIL. Sposata e mamma di una bambina, vive nel rione Gaggio.

, 38 anni, figlia dell’ex Assessore Floro Rauti. Ragioniera, è impiegata e delegata sindacale per la CGIL. Sposata e mamma di una bambina, vive nel rione Gaggio. Vassena Flavio, 71 anni, padre di 4 figli e nonno di 4 nipoti, storico artigiano del paese e militante di lungo corso nella politica attiva, passione che condivideva con il fratello Innocente. Oggi, pensionato, si dedica al volontariato in Auser e alla baita di Pian Sciresa.

“Sono orgoglioso di questa lista perché è una vera lista civica al servizio del cittadino, suddivisa tra persone di esperienza amministrativa, storiche personalità del paese che hanno deciso di mettersi in gioco e nuove forze che si sono avvicinate per la prima volta alla cittadinanza attiva – dichiara Aldo Maggi -. Desidero ringraziare in primis loro ma anche le altre persone che si erano messe a disposizione e il folto gruppo di sostenitori che ci dà una mano negli eventi e nella stesura del programma, programma che contiamo di presentare presto ai Malgratesi nel segno del bene comune e della condivisione. Infine, posso affermare che, se eletto, sarò Sindaco a tempo pieno”.

Nel frattempo, Malgrate per Tutti ha creato il suo sito, dove è già presente la biografia del candidato Sindaco, il report di quanto fatto in cinque anni e le modalità di contatto: qui saranno caricati il programma e le biografie dei candidati. Il sito è consultabile all’indirizzo www.malgratepertutti.it.