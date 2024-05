A Milano Laura Nardo ritocca il primato provinciale Master35 nei 1.500 metri

All’Arena il Meeting Internazionale Walk & Middle Distance Night con gare giovanile di contorno

Oltre 450 atleti in gara. Nei 600m due Primati italiani con Eloisa Coira (1’55”73) e Francesco Pernici (1’15”32 Under 23)

MILANO – Spettacolo nel mezzofondo e fondo all’Arena di Milano con il XIII^ ESET WMD-Night, organizzato dal Top Training Asd-Milano di Giorgio Rondelli. Grande festa per il mezzofondo e copertina per i 600m: vince la slovena Anita Horvat con 1’25”58 ma l’azzurra Eloisa Coira (Fiamme Gialle) seconda classificata, riesce a migliorare il primato Italiano Assoluto con 1’25”73, (Elisa Cusma Piccione l’aveva migliorato con 1’26”16 a Pergine Valsugana nel 10 luglio 2010).

Al maschile vince il norvegese Tobias Gronstad con 1’15”22, al secondo posto Francesco Pernici (Ga Fiamme Gialle) con 1’15”32 di un solo centesimo l’azzurro migliora il primato Italiano Under 23 che deteneva Donato Sabia (Fiamme Oro) e lo aveva migliorato con 1’15”33 a San Diego il 30 luglio 1984.

Nei 1000m è mancato il terzo primato italiano per meno di 1″, Catalin Tecuceanu (Fiamme Oro Padova) vince con 2’16”73 a solo 97 centesimi del primato di Andrea Benvenuti del 1992 a Nuoro con 2’15”76. Nei 1500m vince Federica Del Buono (Cs Carabinieri) in 4’05”21. Tre atlete in mezzo secondo, seconda la francese Berenice Cleyet Merle con 4’05”38, terzo posto Marta Zenoni (Luiss SSD Arl) con 4’05”71.

Al maschile vince il tunisino Mohamed Amin Jhinaoui (Clb Atletica 96 Alperia) con 3’39”98, al secondo posto Ossama El Kabbouri (Atl Firenze Maratona SS) con 3’41”30 e a chiudere il podio da Giuseppe Gravante (Calcestruzzi Corradini Excels) con 3’41”74.

Sui 5000m vince per la keniota Gesare Morine Michira con 15’40”88, seconda la lombarda Micol Majori (Pro Sesto Atl Cernusco) con 15’46”35 nuovo primato personale, a chiudere al terzo posto Letizia Di Lisa (Gruppo Sportivo Virtus) con 15’59”70. Al maschile vince per il Burundi Celestin Ndikumana con 13’31”53, al secondo posto Jacopo De Marchi (Cs Esercito) con 13’34”91 nuovo primato personale e terzo ancora per il Burundi Emilio Hafashmana con 13’35”80.

Presenti tanti lecchesi: il miglior risultato è stato quello nei 1500m di Laura Nardo dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 4’44”21 migliorando di ben 7″ il primato provinciale SF35 detenuto da Micol Ramundo con 4’44”32 a Besana Brianza il 9 settembre 2017. Nei 1000m Cadette migliora il primato sociale Sofia Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 3’08”27.

Tutti gli altri risultati lecchesi