Croce Verde e Banca delle Visite, successo per “Le Stelle Manzoniane”

Grande partecipazione alla Charity Dinner che si è svolta al Palataurus di Lecco

LECCO – Un secondo grande successo per Croce Verde Bosisio A.P. e Banca delle Visite onlus con la serata “Le Stelle Manzoniane” riproposta per il secondo anno al Palataurus di Lecco.

700 invitati che hanno aderito alla Charity Dinner finalizzata a sostenere l’attività di Croce Verde Bosisio e Banca delle Visite, con la mission di incentivare lo sviluppo di una comunità più sana, inclusiva e partecipe per un migliore benessere collettivo, tra cui donare “visite sospese” specialistiche ed esami medici a cittadini in difficoltà.

I risultati di questo sodalizio si vedono e sono ottimi: nei primi 8 mesi del 2023, grazie alla partnership con Croce Verde Bosisio, Banca delle Visite ha donato circa 200 prestazioni mediche e trasporti gratuiti nell’area coordinata da Croce Verde (vedi articolo).

Alla serata di venerdì oltre 60 aziende hanno riservato un tavolo invitando dipendendenti, famiglie, amici, ma hanno aderito anche cittadini privati prenotando il proprio posto, il cui obolo verrà destinato a sostenere le “visite sospese”.

Una serata aperta dall’intervento di Umberto Crippa, comandante della Croce Verde di Bosisio Parini, che ha salutato e ringraziato i numerosi presenti.

Quindi è intervenuta Michela Dominicis, presidente di Banca delle Visite, la quale ha spiegato come la mission prosegue e vuole ampliarsi al fine di aiutare sempre più persone e famiglie in difficoltà. Questo, ha sottolineato la presidente, è pòossibile solo grazie alla collaborazione con realtà come Croce Verde di Bosisio Parini, ma anche enti, comuni e aziende private.

Soddisfatto per il successo della serata il presidente della Croce Verde, Filippo Buraschi, il quale ha ribadito l’importanza della collaborazione con la Banca delle Visite al fine di estendere il servizio a più persone bisognose, con l’auspicio di poter riorganizzare anche per il prossimo anno la serata “Le Stelle Manzoniane”.

A rendere ancor più speciale l’evento di venerdì, gli ospiti d’eccezione che sono stati: Rajae Bezzaz inviata di Striscia la Notizia e conduttrice radiofonica, il celebre Enzino Fargetta di Radio Deejay e Konrad il Brianzolo al secoloil Corrado Dugo.