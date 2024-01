Da Regione 3,6 milioni per le piste ciclabili della Provincia di Lecco

Finanziamenti ai Comuni di Lecco, Civate, Sirone, La Valletta Brianza e Comunità Montana Valsassina

Piazza: “Per un territorio sempre più attivo dal punto di vista turistico”

LECCO – Approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore ai Trasporti, Infrastrutture e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, di concerto con gli assessori Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche) e Barbara Mazzali (Turismo, Marketing territoriale e Moda) la delibera “Piano Lombardia. Programma degli interventi per la ripresa economica. Interventi di mobilità sostenibile (ciclabili non nazionali) di competenza di Comuni, Comunità Montane, Consorzi, Parchi e altri soggetti pubblici”.

La delibera recepisce una serie di specifici ordini del giorno territoriali a firma di Mauro Piazza, Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, e prevede complessivamente per la provincia di Lecco 3.625.000 di finanziamento regionale.

In particolare, sono stati assegnati al Comune di Lecco 1.810.000 euro di cui 810.000 per “itinerario cicloturistica Adda – città di Lecco”: Bione – Rivabella e 1.000.000 per “itinerario cicloturistica Adda – città di Lecco”: Caviate – Bione, al Comune di Sirone 265.000 euro per la realizzazione della pista ciclopedonale alla via Don G. Brambilla, 3° lotto, al Comune di La Valletta di Brianza 600.000 euro per lavori di realizzazione pista ciclopedonale da via Lecco a Piazza Suor Agnese Colombo Lotto 2, al Comune di Civate 700.000 euro per la realizzazione della pista ciclopedonale del lago di Annone – primo lotto funzionale, alla Comunità Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera 250.000 euro per la realizzazione della pista ciclopedonale Altopiano Valsassinese tra Cremeno e Moggio, 4° lotto funzionale, in proseguimento e accorpamento al 2° lotto funzionale – tratto da area didattica a località Noccoli con proseguimento in direzione di Moggio.

“Sono molto soddisfatto di questo provvedimento che dimostra l’attenzione che c’è da parte della Giunta regionale lombarda al tema della mobilità sostenibile. Queste importanti risorse servono per migliorare il nostro territorio che diventerà sempre più attrattivo anche dal punto di vista turistico” dichiara il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.