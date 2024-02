Educazione Ambientale e Sostenibilità: finanziati i progetti di due realtà lecchesi

Pubblicati gli esiti della graduatoria del bando

Assessore Maione: “Uno strumento al centro del processo di transizione ecologica della regione”

LECCO – Sono stati pubblicati gli esiti della graduatoria del bando “Proposte di educazione ambientale e educazione alla sostenibilità“, importante strumento per selezionare e sostenere progetti di educazione ambientale sul territorio regionale e supportare lo sviluppo di una rete cooperante di soggetti per una cultura di sostenibilità.

Anche a due realtà lecchesi è stato concesso il finanziamento per portare avanti il progetto. Si tratta del Servizio Glaciologico Lombardo ODV di La Valletta Brianza con “Le carovane delle scuole verso il ghiacciaio”, finanziamento concesso per 10.000 euro e della Cooperativa Sociale Solidarietà di Galbiate con “Le Radici del cibo – Innovazione agrosociale e consumo sostenibile”, finanziamento concesso per 10.000 euro.

Il bando, gestito in collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l’Ambiente, è destinato alle scuole della Lombardia e prevede il partenariato del sistema scolastico con Comuni ed enti del terzo settore, promuovendo così il coinvolgimento e la cooperazione tra i soggetti che sul territorio si occupano a vario titolo di educazione ambientale.

“Anche quest’anno il successo del bando – ha dichiarato l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione – ha dimostrato l’efficacia di questo strumento per sostenere i progetti educativi in atto sul territorio, consentendo la creazione di preziose relazioni tra i soggetti che operano nel settore dell’educazione ambientale. Un’occasione offerta anche attraverso la Fiera dell’Educazione Ambientale organizzata in collaborazione con Fondazione Lombardia per l’Ambiente a Palazzo Lombardia, che vede la presenza di migliaia di studenti misurarsi in un luogo di esperienza, dialogo e incontro sul tema della transizione ecologica. L’educazione ambientale è al centro del progetto di transizione ecologica della Regione Lombardia”.