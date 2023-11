L’iniziativa rientra nelle celebrazioni per la Virgo Fidelis

Automezzi storici dei Carabinieri in piazza Garibaldi dalle 10 alle 13

LECCO – Automezzi storici dei carabinieri in mostra in piazza Garibaldi. L’appuntamento, che rientra nel programma di attività promosse in occasione della Virgo Fidelis, è in programma domenica 19 novembre dalle 10 alle 13. Insieme ai mezzi storici, verranno esposti anche gli automezzi in attuale ciclo operativo dell’Arma dei carabinieri.

L’iniziativa è organizzata dal Comando provinciale carabinieri di Lecco insieme al gruppo automoto storiche dell’Arma Pastrengo e rappresenta un momento celebrativo in vista della festa della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma, che si celebrerà con una messa martedì 21 novembre alle 10.30 al santuario Nostra Signora della Vittoria di Lecco.