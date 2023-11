Lecco. Due offerte per la Piccola: oggi la verifica delle buste

Due proposte di gestione per il complesso immobiliare in piazzale Cassin

Entro fine dicembre valutate le offerte tecniche ed economiche

LECCO – Due offerte per gestire l’area ex Piccola: dopo la chiusura del bando (vedi articolo), avvenuta negli scorsi giorni, indetto dal Comune di Lecco per dare in concessione il complesso immobiliare in piazzale Cassin, sono arrivate due manifestazioni d’interesse.

Come da avviso pubblico, saranno assegnate in concessione la stecca sud, dalla vocazione più commerciale, da destinare alla promozione del territorio lecchese, delle sue eccellenze e della sua identità creativa; e la stecca nord con uno spazio polivalente orientato alla valorizzazione di momenti culturali e turistici, con eventi e iniziative che favoriscano la socialità e un forte collegamento con i contenuti promossi nella stecca sud. Contestuale anche l’individuazione di partner di progetto per il bando Cariplo per la valorizzazione della stessa.

A queste si aggiunge l’area esterna di pertinenza su cui la richiesta era di avanzare proposte che andassero nella direzione di una revisione degli spazi per renderli più ombreggiati, con una grande attenzione a sviluppare soluzioni di arredo urbano e aree verdi che facilitino il passaggio verso il vicino campus del Politecnico. Le aree coperte, oggetto del bando, potranno dialogare anche con iniziative e proposte organizzate sull’area esterna di Piazzale Cassin. La rigenerazione dello spazio è cominciata a maggio di quest’anno grazie ai 4,3 milioni provenienti da Comune e fondi PNRR, una volta chiuso il cantiere (le tempistiche stimate parlano della primavera 2025), la concessione avrà una durata di 12 anni.

Da questo momento partirà la fase istruttoria. In giornata ci sarà la verifica delle buste amministrative, mentre entro fine dicembre saranno valutate le offerte tecniche ed economiche. Le proposte di gestione dovevano infatti contenere uno studio di fattibilità progettuale, una descrizione degli interventi di allestimento rimodulazione degli spazi, un business plan, un cronoprogramma delle attività e l’offerta economica.