Lecco. Le modifiche alla viabilità in programma nei prossimi giorni

LECCO – Le modifiche alla viabilità della prossima settimana:

via APPIANI, intersezione con via Ghislanzoni, parziale restringimento per lavori di riparazione guasto alla rete fognaria dal 22 al 23 gennaio;

via APPIANI e via PIZZI, per intervento di sostituzione saracinesca e inserimento idrante, divieto di transito veicolare in via Appiani, intersezione con via Pizzi, inversione del senso unico di marcia in via Pizzi con direzione da via Appiani a via Amendola, istituzione di “stop” e obbligo di svolta a destra in via Pizzi, intersezione con via Amendola e limite massimo di velocità 30 Km/h in via Pizzi dalle 8 alle 18 di mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio;

via AMENDOLA, tratto da via Digione a corso Martiri della Liberazione, per sostituzione di 2 saracinesche, senso unico di marcia in direzione ascendente da corso Martiri della Liberazione verso via Digione e limite massimo di velocità 30 Km/h dalle 20 del 26 gennaio alle 6 del 27 gennaio;

corso CARLO ALBERTO e via IGUALADA, per sostituzione saracinesca, senso unico di marcia in direzione ascendente dalla rotatoria di intersezione con via Carlo Mauri verso via Della Pergola, limite massimo di velocità 30 Km/h e obbligo di svolta a sinistra in via Igualada dalle 20 di lunedì 22 gennaio alle 6 di martedì 23 gennaio;

via MONTE SABOTINO, parziale restringimento per lavori di posa nuovo impianto telefonico il 26 gennaio;

via COL DI LANA, tratto all’altezza dei civici 34-36, parziale restringimento per lavori di rinnovo allaccio alla rete idrica dal 23 al 24 gennaio;

via VALSASSINA, tratto all’altezza civico 20, restringimento per lavori di riparazione perdita idrica occulta dal 24 al 25 gennaio;

via MARSALA, parziale restringimento per lavori di ripristino della sede stradale, dal 24 al 27 gennaio;

via AI POGGI, parziale restringimento per lavori di nuovo allaccio rete gas dal 24 al 25 gennaio.

In occasione della “Festa di Sant’Antonio” del 21 gennaio saranno istituiti il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata in via Giorgio Enrico Falk nell’area antistante la Chiesa di Malavedo dalle ore 8 alle 17.