Marcia della Pace a Lecco per Ucraina e Striscia di Gaza

La fiaccolata, partita dal sagrato della Basilica di Lecco, si è snodata per le vie e le piazze del centro fino al Monumento dei Caduti

LECCO – Si sono dati appuntamento sul sagrato della Basilica di Lecco per poi prosegiure con una fiaccolata per le vie e le piazze del centro di Lecco fino al monumento ai Caduti dove si è tenuta la lettura dell’appello. Tra i partecipanti, diversi cittadini, ma anche alcuni sindaci lecchesi e i membri dell’associazione di volontariato City Angels di Lecco.

Nonostante la pioggia, si è svolta nel tardo pomeriggio di oggi, sabato, la Marcia della Pace, organizzata dalla Tavola lecchese per la Pace in occasione della Giornata nazionale di Mobilitazione promossa dalle Coalizioni “Europe for Peace – per l’Italia”, “Rete Italiana Pace e Disarmo” e “Assisi Pace Giusta”.

A due anni dall’inizio del conflitto in Ucraina, si alza una voce forte affinché le istituzioni italiane ed europee si oppongano alla logica distruttiva che alimenta la guerra e promuovano attivamente percorsi negoziali per risolvere i conflitti.

L’appello condiviso dalle organizzazioni pacifiste rivendica l’urgente necessità di un cessate il fuoco immediato in Ucraina e nella Striscia di Gaza, la liberazione degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi, il termine dell’assedio su Gaza e l’accesso senza ostacoli agli aiuti umanitari per la popolazione palestinese. Si richiede inoltre il riconoscimento dello Stato di Palestina, la fine dell’occupazione e della violenza in Cisgiordania, e la ricerca di soluzioni politiche anziché militari per il conflitto in Ucraina. Inoltre, si chiede una riduzione significativa delle spese militari a favore degli investimenti sociali, sanitari e ambientali, e il divieto totale delle armi nucleari.