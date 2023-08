Meteo. Allerta rossa nel Lecchese fino a domani, prestare attenzione

Rischio idrogeologico elevato nella Provincia, lo segnala Regione Lombardia

Fino a domani, martedì 29 agosto, i cittadini sono invitati a muoversi con cautela

LECCO – E’ passata da arancione a rossa, l’allerta meteo nel Lecchese. Un paio d’ore fa la Sala Operativa regionale di Protezione Civile ha alzato i codici colore di allertamento, individuando la zona del lago di Como tra quelle soggette a forte rischio.

In particolare, Regione Lombardia ha emesso: allerta rossa per rischio idrogeologico fino alle 9 di domani, martedì 29 agosto e allerta gialla per vento forte; allerta arancione per rischio temporali sempre fino a domani a mezzanotte; allerta arancione per rischio idraulico, che resterà tale fino a prossimi aggiornamenti.

Ai cittadini è chiesta la massima attenzione e di segnalare eventuali eventi significativi al numero verde 800.061.160. Sul sito del Comune di Lecco è inoltre possibile consultare come comportarsi quado viene diramata un’allerta per temporali, rischio idrogeologico e vento forte. Sempre l’Amministrazione lecchese comunica che i collegamenti con la funivia Malnago-Piani d’Erna sono sospesi. Seguiranno aggiornamenti.