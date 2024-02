“Muoversi green” a Lecco: torna la sfida delle scuole per una Mobilità Sostenibile

Al via la terza edizione dell’High School Mobility Challenge. Quando, chi e come partecipare

L’assessore Zuffi: “Obiettivo: promuovere una mobilità sicura e sostenibile attraverso il gioco di squadra”

LECCO – Le iniziative per sensibilizzare sulla mobilità sostenibile in città continuano a prendere slancio con il ritorno della terza edizione dell’High School Mobility Challenge a Lecco. Quest’anno, l’iniziativa si inserisce nel percorso verso l’approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e del Biciplan, confermando l’impegno delle autorità locali e degli attori coinvolti nell’adozione di pratiche di spostamento più eco-compatibili. La campagna, promossa dal Comune di Lecco in collaborazione con Legambiente Lecco e ideata dalla Fondazione Bruno Kessler di Trento, punta a coinvolgere attivamente gli studenti e il personale scolastico nell’adozione di comportamenti di mobilità sostenibile.

La competizione, che vedrà sfidarsi le classi delle scuole superiori della città, offrirà agli studenti e al personale scolastico l’opportunità di confrontarsi e tracciare i propri spostamenti sostenibili. Il periodo della sfida è fissato dal 26 febbraio al 26 maggio 2024. Per partecipare, è necessario scaricare l’app Play&Go, disponibile su Google Play e App Store, e registrare i propri spostamenti in bicicletta, a piedi, in autobus, in treno o condividendo l’auto (car pooling). Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 21 febbraio, ma sarà possibile unirsi alla competizione anche dopo l’avvio della sfida.

Renata Zuffi, assessore all’Ambiente e Mobilità del Comune di Lecco, ha commentato: “Per la terza edizione, abbiamo aumentato le sfide e migliorato il conteggio dei chilometri, mantenendo però fermo il nostro obiettivo principale: promuovere una mobilità sicura e sostenibile attraverso il gioco di squadra. Ringrazio gli istituti lecchesi, gli studenti e i loro insegnanti per aver scelto di aderire a questa iniziativa che mira a promuovere la salute, proteggere l’ambiente e modificare le nostre abitudini per ridurre l’impatto sul pianeta”.

La partecipazione è aperta agli studenti e al personale scolastico, con la possibilità di formare squadre composte esclusivamente da docenti e personale ATA per ogni istituto, ai quali sarà riservato un premio dedicato. Sul sito del progetto, è possibile trovare tutte le informazioni necessarie per partecipare, compreso il regolamento completo. Per ulteriori dettagli o domande, è possibile contattare la segreteria organizzativa di Legambiente Lecco al numero 0341 365798 o via email all’indirizzo educazione@legambientelecco.it.