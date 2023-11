Pendolari, Ninno e Dahò confermati rappresentanti viaggiatori Tpl regionale

Le elezioni sono avvenute lunedì a Palazzo Lombardia

Ninno: “Al lavoro per una vera mobilità integrata a beneficio di chi utilizza il trasporto pubblico locale”

LECCO – Francesco Ninno, del comitato pendolari del Meratese e Giorgio Dahò, del comitato pendolari Lecco – Milano, sono stati confermati come rappresentanti dei viaggiatori alla Conferenza regionale del trasporto pubblico locale (Tpl).

L’assemblea per l’individuazione dei referenti al tavolo regionale che si occupa di mobilità su ferro e su gomma si è tenuta lunedì alle 17 a Palazzo Lombardia.

La votazione, avvenuta tra i rappresentanti dei comitati accreditati, ha visto confermati Francesco Ninno, comitato Pendolari del Meratese, Franco Aggio, dell’associazione MI.MO.AL e Giorgio Dahò del comitato Pendolari Lecco Milano con l’ingresso di Manuel Carati, pendolari Gallarate Milano e Andrea Mazzucotelli del comitato viaggiatori TPL Nodo di Saronno.

“Rappresentare i viaggiatori lombardi in questo momento caratterizzato da forti incertezze e da una situazione socio-economica difficile è certamente sfidante ma vale la pena ricordare che “c’è chi vuole che una cosa succeda, chi desidera che succeda e chi si adopera affinché succeda” (Michael Jordan) e i nuovi eletti si adopereranno per far sì che qualcosa di buono succeda” hanno fatto sapere i neoeletti rappresentanti dei viaggiatori alla conferenza TPL di Regione Lombardia.

In particolar modo Ninno aggiunge: “Sarà una mia prerogativa quella di lavorare affinché si arrivi a una mobilità integrata effettiva che contempli l’utilizzo dei mezzi pubblici ad ampio raggio: bisogna pensare non solo a migliorare il trasporto ferroviario, ma mettere i pendolari nelle condizioni di poterne usufruire garantendo un adeguato servizio anche su gomma e la predisposizione di aree deputate alla sosta delle auto”.

L’obiettivo di Ninno è anche quello di organizzare, non appena ricevute tutte le disponibilità del caso, un incontro anche con l’assessore regionale ai trasporti Franco Lucente per fare il punto della situazione del trasporto pubblico locale nella Brianza lecchese.