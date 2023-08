Rincari Trenord. Il biglietto Lecco-Milano costa 20 centesimi in più, 33 euro per l’annuale

I rincari erano stati annunciati dalla Giunta regionale a luglio scorso

Aumentano anche i costi dei titoli di viaggio delle linee autobus

LECCO – Il biglietto del treno da Lecco a Milano – per un adulto che viaggia in seconda classe, sola andata – aumenta di 20 centesimi: da 5 euro a 5,20. L’abbonamento mensile – sempre in seconda classe passa da 84 a 87 euro; mentre l’annuale da 807 a 840, e se si volesse viaggiare in prima classe per 12 mesi il costo sarà di 1.259, 48 euro in più rispetto allo scorso anno.

Dal 1^ settembre entrano in vigore le nuove tariffe Trenord: con i costi di biglietti e abbonamenti ferroviari che lievitano del 4,01%, mentre i titoli di viaggio delle linee autobus rincarano del 4,81%.

Lo scenario politico

Aumenti che erano stati annunciati a luglio scorso, con la Giunta regionale che aveva espresso il proprio placet all’adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico locale parlando di un “atto dovuto” fra le proteste delle opposizioni politiche. Il Pd bollava il provvedimento come “un’offesa ai pendolari”, mentre il Movimento 5 Stelle parlava di “aumento indegno”.

“In base al Regolamento regionale del 10 giugno 2014 – spiegava in una nota la maggioranza di Palazzo Lombardia – le tariffe del trasporto pubblico locale devono essere adeguate annualmente, con decorrenza a partire dal primo settembre dello stesso anno. In caso di mancato adeguamento o di adeguamento in misura inferiore delle tariffe, è prevista la compensazione da parte degli enti titolari dei contratti di servizio a favore delle aziende di trasporto, corrispondente al mancato maggiore introito conseguente alla mancata adozione delle tariffe aggiornate. Si tratta – quindi – di atto dovuto in base al regolamento ed in base alla delibera della scorsa legislatura che aveva fissato gli indicatori e i valori da utilizzare per il 2023”.

I costi di biglietti e abbonamenti

La tessera “io viaggio ovunque in Lombardia” aumenta da 16,50 a 17,50 per l’opzione giornaliera, da 33,50 a 35 per la tre giorni, da 44 a 46,50 la settimanale, da 110 a 116 la mensile e da 1.059 a 1.110 euro per l’annuale.

L’abbonamento “io viaggio ovunque in Provincia”, per quanto riguarda Lecco, arriva a 81 euro al mese da 78.

Restano invariati, invece, i supplementi per chi porta con sé un animale da compagnia – 2 euro a viaggio – o per chi sale a bordo del treno con la bicicletta – da 3 euro.

QUI è possibile consultare le nuove tariffe in vigore dal 1^ settembre.

QUI, invece, le tariffe attuali per un confronto.