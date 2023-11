Sci. Arriva Pass Lombardia: darà accesso a tutte le montagne della regione

Le montagne lombarde idealmente unite, in attesa di Milano Cortina 2026

Dal 6 novembre il pass è acquistabile sul sito di Skipass Lombardia

LECCO – Con l’arrivo della prima neve in quota il pensiero va inevitabilmente alla stagione invernale di sci. Skipass Lombardia non si è fatta trovare impreparata e lancerà lunedì 6 novembre un pass unico nel suo genere: si chiamerà Pass Lombardia e darà accesso a tutte le località di montagna presenti in Regione Lombardia.

Un’iniziativa che strizza l’occhio alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 quella di AnefSkiLombardia, che vuole offrire nuove opportunità al turismo di montagna e agli amanti dello sci e dello sport all’aria aperta.

Pass Lombardia può essere richiesto via web al sito www.skipasslombardia.it, e ritirato presso qualsiasi biglietteria dei comprensori lombardi: abbinando la propria carta di credito permette di utilizzare ovunque gli impianti di risalita, applicando le migliori tariffe possibili per quanto utilizzati (in base ad età, nucleo familiare, etc).

Sempre dal sito è poi possibile acquistare un PASS SPECIFICO, il più interessante e adatto al proprio stile di divertimento sulle montagne! MAESTRO, FISI, ADULTO o le varie opzioni SPLIT SEASON e STAGIONALE FERIALE, tutti acquistabili anche tramite il sistema ScalaPay che permette di dilazionare il pagamento in tre mensilità.

Il PASS Lombardia è valido per tutta la stagione e segue le aperture, anche anticipate, dei singoli comprensori, i PASS Stagionali valgono dal 2 dicembre 2023 all’1 maggio 2024.

Nel corso della stagione altri pass potranno via via essere proposti e resi acquistabili per gli sciatori in Lombardia. Un nuovo modo di intendere il turismo e coinvolgere lo sciatore, che vede riunita tutta la montagna lombarda per accogliere gli amanti della natura e dell’adrenalina.