Viabilità. Le modifiche in programma a Lecco durante prossima settimana

LECCO – Le modifiche alla viabilità della prossima settimana:

corso PROMESSI SPOSI, intersezione con via Baracca, parziale restringimento per sostituzione saracinesca tombinatura dal 29 al 30 gennaio;

via CAMPANELLA, per sostituzione saracinesca, divieto di transito veicolare all’altezza del civico 46, dalle 8 alle 18 del 31 gennaio e 1° febbraio;

corso MONTE SAN GABRIELE, tratto compreso tra il civico 6 e l’intersezione con via Credee, per riparazione tubazione fognatura, senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e limite massimo di velocità 30 Km/h dalle 9 alle 17 del 29 e 30 gennaio;

via XI FEBBRAIO, tratto all’altezza del civico 15, parziale restringimento posa infrastruttura telefonica dal 2 al 3 febbraio;

via TONIO DA BELLEDO, corsia discendente, tratto compreso tra via dell’Eremo e l’intersezione con via Risorgimento, per lavori di isolamento presa rete idrica, divieto di transito veicolare dalle 20 del 30 gennaio alle 6 del 31 gennaio;

via PONCHIELLI, tratto compreso tra il civico 15 e l’intersezione con via Donizzetti, per sostituzione saracinesca, divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale dalle 8.30 alle 18 de 2 e 3 febbraio;

corso PROMESSI SPOSI, tratto all’altezza del civico 59, parziale restringimento regolamentato tramite moviere riparazione chiusino dal 31 gennaio al 1° febbraio;

via AI POGGI, tratto all’altezza dei civici 5 e 8, parziale restringimento regolamentato tramite moviere riparazione perdita idrica dal 31 gennaio al 1° febbraio;

via ZELIOLI, tratto all’altezza del civico 2, parziale restringimento riparazione perdita idrica dal 1° al 2 febbraio;

via DON RODRIGO, tratto all’altezza del civico 2, parziale restringimento per isolamento rete gas dal 30 gennaio al 1° febbraio;

viale MONTEGRAPPA, intersezione con Salita dei Bravi, divieti di sosta in area parcheggio riparazione perdita gas dal 29 gennaio al 6 febbraio;

piazza DIAZ, localizzato restringimento ripristino definito della pavimentazione dal 31 gennaio al 1° febbraio;

vicolo CHIUSO, chiusura del vicolo pedonale isolamento rete gas dal 30 gennaio al 2 febbraio.

Per lo svolgimento del corteo “Stop genocidio in Palestina” promosso dal Circolo Arci – spazio condiviso Calolziocorte per questa domenica 28 gennaio dalle 15 alle 19, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito del corteo, è istituito il divieto di transito veicolare in piazza Cermenati, lungo Lario Isonzo, viale Costituzione, piazza Manzoni, viale Dante, via Marco D’Oggiono, via Sassi, via Montello, via Volta, largo Montenero, via Grassi, via Parini, Via Nava (tratto da via Parini a piazza Cermenati) e piazza Cermenati.