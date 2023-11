Lecco: Piazza Cermenati si colora con le coperte di Viva Vittoria contro la violenza sulle donne

Viva Vittoria arriva anche in piazza Cermenati

Il centro della città rivestito con le coperte per dire basta alla violenza sulle donne

LECCO – Un colpo d’occhio bellissimo, ad alto impatto emotivo. Da questa mattina, sabato, Piazza Cermenati si è colorata con le tinte delle centinaia di coperte realizzate in tutto il Lecchese come simbolo dell’abbraccio rivolto a tutte le donne che soffrono situazioni di violenza o che purtroppo ne sono rimaste vittima.

Anche il capoluogo manzoniano ha infatti deciso di partecipare al progetto Viva Vittoria, un’opera relazionale condivisa dalle donne e per le donne, partita nel 2015 dalla piazza Vittoria a Brescia.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al coordinamento del Lions Club Lecco (comitato Loins New Voices) alla partecipazione attiva di molte associazioni, tra cui l’Auser provinciale, Fondazione Conad, Cooperativa La Popolare.

Il ricavato della vendita delle coperte verrà devoluto alle associazioni L’Altra Metà del Cielo – Telefono Donna di Merate e Telefono Donna di Lecco, che da anni agiscono sul territorio per contrastare la violenza di genere e per proteggere le donne vittime di violenza e abuso.

“Con questi soldi potremo continuare a mantenere efficienti le nostre case accoglienza: ne abbiamo due di pronto intervento e 4 di seconda accoglienza; ognuno di voi pensi a cosa serve nelle proprie case e moltiplicatelo. In questo momento tutte le strutture sono piene, quest’anno abbiamo accolto 13 donne e 15 minori e continuiamo a correre da una parte all’altra perché i bisogni sono tanti. Perciò un grazie a tutti” aveva rimarcato Amalia Bonfanti, presidente de L’altra metà del cielo in occasione della presentazione dell’iniziativa.

Le aveva fatto eco Grazia Brambilla presidente di Telefono Donna Lecco: “E’ bello perché questo evento ci fa capire come la rinascita di una donna dipenda dal lavoro delle sue mani. Il lavoro a maglia diventa una metafora: si prende un gomitolo intricato e lavorando la lana in modo intelligente si mette ordine. Questa rivincita della donna è un bene imprescindibile per quello che è il bene della collettività”.

Piazza Cermenati resterà coperta con i quadrotti realizzati per simbolizzare il no alla violenza sulle donne fino a domani sera, domenica, alle 19: sarà possibile camminare sulla coperta gigante con degli appositi calzari.

GALLERIA FOTOGRAFICA