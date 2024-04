Casatenovo al voto: Filippo Galbiati presenta la lista Persona, Ambiente, Comunità

Ieri mattina, sabato, la presentazione della lista che candida sindaco Filippo Galbiati

Tanti innesti nel gruppo che raccoglie il testimone di Persone e Idee per Casatenovo

CASATENOVO – Una squadra che unisce le competenze acquisite nel corso degli anni con la passione per l’innovazione di numerosi giovani. Ieri mattina, sabato, il parco di Villa Mariani ha ospitato la presentazione della lista di Persona, Ambiente, Comunità, il nuovo gruppo che, raccogliendo l’eredità di Persone e Idee per Casatenovo, si propone alle elezioni dei prossimi 8 e 9 giugno candidato come sindaco Filippo Galbiati, in corsa quindi per il terzo mandato.

E’ stato proprio quest’ultimo a dare il benvenuto alle tante persone accorse all’appuntamento elettorale, parlando di una giornata piena di speranza che si “fonda sull’impegno di tante persone per il futuro di Casatenovo”. Il primo cittadino uscente ha voluto ringraziare Antonio Colombo (ex sindaco di Casatenovo e ex presidente del CdA di Retesalute) e Lorena Crippa, sottolineando l’importanza della partecipazione e del ruolo dei giovani come futuro della comunità.

Ha poi chiamato, uno a uno, i sedici candidati chiamati a conquistare la fiducia dei casatesi, ovvero Tommaso Albrigo, Antonella Bellani, Umberto Beretta, Gaetano Caldirola, Gaia Caspani, Lorenzo Citterio, Fabio Crippa, Veronica Faltracco, Chiara Godina, Carlo Ornaghi, Silvia Perego, Gaia Riva, Francesco Sironi, Paola Trabucchi, Daniele Viganò e Benedetta Villa.

E ha poi anticipato che, in caso di elezione a sindaco, manterrà a sé tre deleghe specifiche, ovvero i rapporti con Asst Lecco, la prevenzione del disagio giovanile e l’integrazione, rimarcando l’urgenza di difendere l’ospedale San Leopoldo Mandic: “Si è aperta una nuova fase con la nuova direzione strategica. I prossimi due e tre anni saranno anni importantissimi perché saranno quelli che definiranno il futuro del nostro presidio”.

Galbiati ha voluto ringraziare anche chi, dell’attuale gruppo di maggioranza, non si ricandiderà più, sottolineando di aver ancora bisogno del loro contributo dall’esterno. Ha quindi chiamato vicino a sé Marta Picchi, ringraziandola per il lavoro svolto per la redazione del Pgt, Enrica Baio, Agostino Galbusera, Gaia Spreafico e Marta Comi, attuale vice sindaco che esce così dalla scena politica casatese dopo un impegno durato 20 anni.