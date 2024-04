Elezioni 2024, a Bosisio in campo anche Paolo Gilardi (Bosisio nel Cuore)

Ingegnere Industriale, 30 anni, ex assessore e consigliere comunale, Gilardi è sceso in campo per le prossime amministrative

“Bosisio merita di più di quello che è stato fatto in questo anni”

BOSISIO – Una festa aperta alla cittadinanza per presentare il candidato sindaco di Bosisio nel Cuore alle prossime elezioni amministrative dell’8-9 giugno: si tratta di Paolo Gilardi, 30 anni. L’evento si è svolto presso il Centro di Studi, domenica.

A fare gli onori di casa Gabriele Beccalli, portavoce del gruppo, che ha ricordato il percorso di crescita di Bosisio nel Cuore. Presente alla presentazione anche il consigliere regionale Giacomo Zamperini che ha portato suoi saluti istituzionali. Paolo Ciceri ed Elena Riva hanno presentato ai cittadini il logo, rinnovato per l’occasione: “I colori sono stati resi più vivaci, è stato introdotto il blu del nostro lago – hanno spiegato – Il Cuore, elemento caratterizzante, viene esaltato ancora di più e abbraccia il paese. Ben evidente sempre è lo skyline di Bosisio e Garbagnate guardati, evidentemente, dal lago”.

Quindi è stata la volta del candidato sindaco: Paolo Gilardi, giovane ingegnere industriale con alle spalle una lunga esperienza in consiglio comunal. Per 5 anni consigliere di maggioranza e poi Assessore, poi un’esperienza in minoranza da capogruppo consiliare.

“Cinque anni fa abbiamo dato vita a Bosisio nel Cuore, un gruppo fatto di persone volenterose pronte a mettersi al servizio di Bosisio e Garbagnate. Il gruppo è cresciuto e con esso è cresciuta l’idea portata avanti che Bosisio meriti di più di quello che è stato fatto in questi anni” ha dichiarato Gilardi che ha poi presentato le linee programmatiche sulle quali è stato costruito il progamma elettorale. “I temi trattati sono frutto di un prezioso lavoro di confronto iniziato un anno fa con la distribuzione del volantino “per il mio paese vorrei” – ha ricordato il candidato – da quell’appuntamento sono poi stati organizzati numerosi gazebo in tutti i punti del paese, all’incirca uno al mese per dialogare e ascoltare i cittadini. Abbiamo anche incontrato le associazioni del paese e lo stiamo facendo tuttora. Il nostro, quindi, sarà un vero programma elettorale partecipato e frutto del confronto democratico con tutte le realtà del paese”.

Tra le principali linee programmatiche: servizi sociali per essere un’amministrazione attenta alle fasce più deboli e vicina agli anziani;aiuti ed assistenza alle famiglie per conciliare gli impegni lavoro-casa; valorizzazione del nostro patrimonio naturale e storico; valorizzazione del turismo quale risorsa; maggiore cura del territorio; valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio di Bosisio.

“La lista dei candidati è pronta e verrà presentata insieme al programma elettorale in un apposito evento durante le prossime settimane” ha concluso il candidato. La giornata si è conclusa con musica e aperitivo offerto a tutti.