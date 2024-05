Il presidente Fontana a Monticello per lanciare la lista di Alessandra Hofmann

Ieri la presentazione della lista Rinnoviamo Monticello che candida a sindaco Alessandra Hofmann, presidente della Provincia

L’elogio di Fontana alla sindaca presidente: “E’ brava, concreta e ha ancora voglia di impegnarsi con una bella squadra”

MONTICELLO – “Avete qui un gioiellino, una Maradona, che ha dimostrato di saper amministrare bene. E’ brava, concreta e ha ancora voglia di impegnarsi per la comunità con una bella squadra”. Con queste parole il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha tenuto a battesimo ieri sera, mercoledì, la presentazione della lista “Rinnoviamo Monticello” che candida a sindaco la prima cittadina uscente Alessandra Hofmann, presidente in carica della Provincia di Lecco.

Tante le persone che si sono accalcate all’interno del bar Retrò per ascoltare le parole con cui la sindaca uscente ha voluto ripercorrere i primi cinque anni di amministrazione, chiedendo di confermare la fiducia, a lei e alla squadra, per il prossimo mandato. Ospite d’eccezione dell’appuntamento elettorale il presidente della Regione Fontana, presente insieme a molti esponenti di spicco del panorama del centro destra lecchese a partire dal sottosegretario regionale Mauro Piazza, dal vice presidente della Provincia Mattia Micheli, dal consigliere Stefano Simonetti e dal segretario provinciale di Forza Italia Roberto Gagliardi. Assente Antonio Rossi per via di un intervento chirurgico effettuato proprio nella giornata di ieri.

Nel discorso introduttivo, Hofmann ha ribadito l’orgoglio di aver potuto indossare la fascia tricolore ricordando gli anni difficili, di fatto i primi del mandato, contrassegnati dall’emergenza Covid e poi dall’emergenza della guerra in Ucraina. “Dal terzo anno abbiamo potuto dare corpo con slancio alle opere concrete, ricordandoci sempre del nostro motto ovvero concretezza, ascolto e visione. Dopo cinque anni di amministrazione, siamo ancora la stessa squadra dell’inizio, uniti, con lo stesso entusiasmo e una rinnovata consapevolezza”. Ripetendo una convinzione già espressa e condivisa con molti esponenti della lista, Hofmann ha ribadito che “Monticello per me è casa”.

Parole che, oltre ad aver suscitato l’applauso dei presenti, sono state apprezzate dal presidente Fontana: “Ritengo che dire di aver ancora voglia di mettersi a disposizione per il proprio paese per migliorarlo sia la cosa più giusta. Quanto ai ringraziamenti per i fondi ricevuti dalla Regione, sottolineo che ci limitiamo a fare il nostro dovere, fornendo risposte alle richieste del territorio. Certo è che bisogna essere capaci anche di presentare le domande e Alessandra ha dimostrato di possedere la concretezza tipica dei lombardi. Ha lavorato bene e ha voglia di mettersi in gioco ancora: non ci devono essere dubbi che questa sia la squadra vincente” ha concluso Fontana ricordando la difficoltà di vestire i panni di presidente della Provincia oggi, dopo la riforma Delrio.

Largo quindi alla presentazione della lista Rinnoviamo Monticello che vede la conferma di diversi amministratori uscente, affiancati da new entry. Della squadra fanno parte l’attuale vice sindaco Davide Gatti, 37 anni, un lavoro come giardiniere e un impegno costante in Municipio come assessore ai Lavori pubblici; Maria Teresa Colombo, assessore all’istruzione e alla cultura e quello ai Servizi sociali Roberto De Simone. Ha garantito l’appoggio al gruppo, pur non candidandosi però in lista (si ipotizza un assessorato esterno in caso di vittoria almeno per il primo periodo del nuovo mandato) Luca Pozzi, assessore all’Ambiente e all’Urbanistica, che ha deciso di fare un passo indietro per via dei troppi impegni lavorativi.

Hanno confermato la disponibilità a candidarsi anche il capogruppo uscente Marco Pirovano; Marco Scaccabarozzi, attivo sul fronte del controllo di vicinato; Francesca Viganò, insegnante di scuola elementare e Fabiano Pozzi, responsabile della Polisportiva del paese.

Tra le new entry si annoverano Alessandro Origgi, già candidato nel 2019 e non eletto, attivo nel comitato gemellaggi; il giovane Matteo Orsanigo, l’impiegata di banca Patrizia Seghezzi; Sergio Gatti, medico ospedaliero da poco in pensione e l’artista Sergio Crippa. Quest’ultimo ha voluto omaggiare il presidente Fontana con un Crocefisso da lui realizzato.