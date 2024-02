Parcheggi rosa a Lecco: “Gesto di attenzione verso le giovani famiglie”

25 posti riservati a donne in gravidanza e genitori con bimbi al seguito di età non superiore a 2 anni

Il comune rilascerà gratuitamente un pass specifico denominato “permesso rosa”

LECCO – Con un’ordinanza del 12 febbraio, il Comune di Lecco ha istituito in città i cosiddetti “parcheggi rosa”, ossia 25 posti auto situati in zone strategiche della città, riservati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori con bambini al seguito di età non superiore a due anni, purché residenti nel territorio e muniti di un pass specifico denominato “permesso rosa”, che verrà rilasciato gratuitamente dal Comune.

Questa decisione è stata fortemente sostenuta dal gruppo consigliare del Partito Democratico, che nel 2022, richiamando gli articoli 7 e 188 bis del Codice della Strada, ha presentato al Consiglio Comunale una mozione insieme ai consiglieri di Fattore Lecco e all’allora capogruppo di Fratelli d’Italia, Giacomo Zamperini, per l’istituzione di tali parcheggi.

“Siamo quindi lieti di questa ordinanza che dà attuazione alla suddetta mozione e che si coniuga perfettamente con alcuni temi cari al PD e a questa amministrazione – ha detto Anna Sanseverino – l’attenzione alla famiglia e alla conciliazione dei tempi tra vita e lavoro. Tra pochi giorni, una volta completata la segnaletica orizzontale e verticale, le donne in gravidanza e i genitori con bambini di età inferiore a due anni che necessitano di spostarsi in auto all’interno della nostra città potranno usufruire fino a due ore dei 25 parcheggi a loro riservati, collocati in zone di maggiore affluenza come scuole, supermercati, parchi giochi e il centro città. È un gesto concreto e di attenzione nei confronti delle giovani famiglie che scelgono di vivere nella nostra città”.