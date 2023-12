PD. Tour regionale in partenza da Lecco: “Vogliamo ascoltare tutte le voci lombarde”

Il gruppo regionale del PD incontrerà amministratori, imprenditori, associazioni e cittadini

Domani, lunedì 4 dicembre, prima tappa del tour nel capoluogo lecchese, con un programma fitto

LECCO – Il Pd dialoga con le Lombardie. Domani, lunedì, a Lecco, il gruppo del Partito democratico in consiglio regionale avvierà un ciclo di incontri con amministratori locali, esponenti del mondo economico e delle associazioni e cittadini che toccherà tutte le province.

All’incontro di Lecco parteciperanno i consiglieri regionali del Pd guidati da Pierfrancesco Majorino, capogruppo; Silvia Roggiani, segretaria regionale; Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale e vicesegretario; Emilio Del Bono vicepresidente del Consiglio regionale e coordinatore del ‘Laboratorio Lombardia 2028’, creato dal Pd in vista delle prossime elezioni regionali.

“Provincia per provincia, comune per comune, strada per strada – afferma Majorino – vogliamo ascoltare la voce di ogni cittadino, impresa, sindacato, associazione ed ente locale. Da oggi ci mettiamo in cammino per ascoltare e dialogare con i lombardi e costruire insieme a loro un futuro migliore su temi strategici, a partire dalla sanità, ma trattando anche il trasporto pubblico, la tutela del territorio, lo sviluppo economico e la sua sostenibilità ambientale”.

“Questo ciclo di incontri – sottolinea Del Bono – si inserisce nel percorso che abbiamo avviato con il ‘Laboratorio Lombardia 2028’ per costruire una solida, attrattiva e costruttiva alternativa alla giunta Fontana, che non è più da tempo, come il Centro destra si ostina a ripetere, un’eccellenza in sanità e una locomotiva di innovazione e efficienza amministrativa”.

“Avviamo il tour – spiega Fragomeli – nella consapevolezza che di Lombardia non ce n’è una sola, ma diverse. Ognuno di noi conosce bene il proprio territorio, ma il dialogo con contesti diversi dal proprio è per noi molto importante. Partiamo da Lecco e dalla sua provincia, dal confronto con realtà che daranno ottimi spunti di riflessione”.

Ecco il programma: alle 10, presso l’Ufficio regionale della Regione, in corso Promessi sposi 132, i consiglieri regionali terranno incontri istituzionali con le associazioni sindacali e di categoria. Al centro dell’incontro la mobilità, le infrastrutture, l’energia e la formazione professionale. Seguirà alle 11.15 un incontro istituzionale con le associazioni e le realtà del terzo settore, che avrà come temi centrali la sanità, la casa e la disabilità.

Poi due punti stampa: uno alle 12.30 in cui i consiglieri regionali incontreranno la stampa all’UTR di corso Promessi sposi 132, Lecco. Nel pomeriggio il gruppo regionale Pd si sposterà a Merate e terrà alle 15 un presidio e un punto stampa presso l’ospedale Mandic di Merate.

Alle 16, sempre a Merate, nella sala Civica di viale Lombardia 14, è in programma un incontro pubblico con le rappresentanze sindacali dell’ospedale Mandic, gli amministratori locali e i circoli del Pd del territorio.

La giornata terminerà a Casatenovo, dove alle 17.30, nella sala consiliare del Comune, in piazza della Repubblica 7, i consiglieri regionali del Pd incontreranno amministratori locali e circoli del Pd.