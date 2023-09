Valmadrera. Aperte le iscrizioni al “Percorso Giovani”

L’iniziativa è promossa dall’associazione “Progetto Valmadrera”

Primo appuntamento giovedì 28 settembre

VALMADRERA – L’associazione “Progetto Valmadrera” (che ha in seno anche la lista civica che Amministra la città) propone il ‘Percorso Giovani’, una iniziativa per far nascere la passione per l’impegno civico, sociale e politico per la propria città.

“In un contesto politico nazionale in continua evoluzione, che allontana tanti cittadini (soprattutto giovani) dalla partecipazione attiva e persino dall’esercizio del diritto al voto, pensiamo che sia importante proporre un percorso che possa riavvicinare i giovani alla politica e all’impegno amministrativo – spiegano dall’associazione – Il percorso si svilupperà con una serie di incontri che hanno lo scopo di far conoscere e approfondire la realtà dell’amministrazione comunale, ma soprattutto la realtà del nostro territorio per acquisire maggiore consapevolezza delle esigenze, delle opportunità e delle ricchezze. Nei due incontri finali i partecipanti saranno chiamati a mettersi in gioco nella proposta di nuove idee e progetti per la Città di Valmadrera. Ecco il motivo del nome ‘Anch’io Progetto Valmadrera’, invitare ad una partecipazione attiva e propositiva”.

Primo appuntamento il 28 settembre con una apericena in compagnia dei sindaci del presente e del passato di Valmadrera per ragionare su come è cambiata la città, ma anche per capire le motivazioni di una scelta, la passione che li ha spinti e rileggere le esperienze e le scelte del passato e del presente.

Seguono una serie di incontri di conoscenza e approfondimento:

o SILEA e LARIO RETI HOLDING: visita a due realtà fondamentali del nostro territorio per la gestione dei rifiuti e la gestione dell’acqua, cercando di capire come funzionano oggi e quali scelte stanno facendo per il futuro.

o LA PRIMA ESPERIENZA DI AMMINISTRAZIONE: incontro con i due giovani assessori della Giunta del Comune di Valmadrera per conoscere la loro esperienza, le sfide che stanno affrontando e il contributo che i giovani possono dare alla comunità.

o IL MONDO DEL LAVORO: visita ad una importante azienda del territorio valmadrerese e incontro con Pietro Ichino, docente di Diritto del Lavoro, ex deputato e senatore, per discutere dell’impatto dell’innovazione tecnologica e della crisi demografica sul mercato del lavoro.

o DALLA PARTE DEGLI ULTIMI: Visita al Centro “Oltre Noi” per conoscerne la realtà e i servizi per il territorio. Interverrà Luciano Gualzetti, direttore della Caritas Ambrosiana.

“Infine ci saranno due incontri progettuali – proseguono dall’associazione – il primo più generativo, per ragionare su quanto visto nel percorso, sulla propria esperienza personale, sulla conoscenza del territorio e provare a pensare ad alcune proposte per l’amministrazione. Il secondo di condivisione e presentazione delle proposte al sindaco Antonio Rusconi e alla Giunta”.

Come sottolineano in conclusione da “Progetto Valmadrera”: “Il percorso si rivolge a tutti i giovani e confidiamo possa essere un momento non solo per interrogarsi su cosa deve fare la politica e come funziona la macchina amministrativa, ma anche un percorso di educazione civica, un modo per riflettere su come migliorare le cose e uno stimolo per impegnarsi nel territorio”.

Informazioni e iscrizioni è possibile contattare: Magni Michele – cell. 338.2965304 Lanzi Mattia – cell. 366.1777555 – info@progettovalmadrera.it – info@progettovalmadrera.it